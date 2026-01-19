English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vande Bharat Sleeper Food: వందేభారత్‌ స్లీపర్‌ ఫుడ్ మెనూ వచ్చేసింది.. నోరూరించే ప్రాంతీయ వంటకాలు..!

Vande Bharat Sleeper Food Menu List: వందేభారత్‌ స్లీపర్ రైళ్లను దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధికారికంగా ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే దీని టిక్కెట్‌ ధరలు, రిఫండ్ ఛార్జీల వివరాలు కూడా తెలుసుకున్నాం. అయితే వందేభారత్ స్లీపర్ ఫుడ్ మెనూ జాబితా కూడా వచ్చేసింది. ప్రధానంగా బెంగాల్, అసోం ప్రాంతీయ వంటకాలతో ఈ ప్రత్యేకమైన మెనూ సిద్ధం చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 వందే భారత్ స్లీపర్ ఫుడ్ మెనూ కూడా వచ్చేసింది. అసోం, బెంగాల్ ప్రాంతీయ వంటకాలతో ప్రత్యేకమైన మెనూ సిద్ధం చేసింది ఇండియన్ రైల్వే. ఇందులో బెంగాలీ స్పెషల్ అయిన బసంతి పులావ్, సోలార్ దాల్, ధోకర్ వంటి సాంప్రదాయ వంటకాలు ఉన్నాయి.  

 ఇక అస్సామీ రుచుల కోసం సువాసనలు వెదజల్లే జోహో రైస్, మతిమోహన్ మసూర్ దాల్, సీజనల్ వెజిటేబుల్ ప్రైస్ అందిస్తున్నారు. అంతేకాదు డెజర్ట్‌ విషయానికి వస్తే సందేశ్, నారీ కోల్ బర్ఫీ, రసగుల్లాలను కూడా చేర్చారు. దీంతోపాటు జోకర్ దాల్నా, పన్నీర్ వంటకాలు కూడా అందుబాటులో ఉండునున్నాయి.  

 ఈ వందేభారత్ స్లీపర్ రైళ్లు అధునాతన టెక్నాలజీతో ఆటోమేటిక్‌ రక్షణ వ్యవస్థతో వేగంగా సిగ్నలింగ్ నిరంతర పర్యవేక్షణ మధ్య తయారు చేశారు. అత్యవసర పరిస్థితిలో సుదూర ప్రాంతాలకు సులభంగా చేరుకోవచ్చు. తక్కువ సమయంలోనే గమ్యస్థానాలను చేరవేస్తుంది  

వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు గరిష్టంగా 180 కీమీ స్పీడ్‌లో ప్రయాణం చేస్తుంది. ఇందులో దిండు, దుప్పట్లు, మెరుగైన బెడ్స్, డ్రింక్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ప్రయాణికులకు ఎలాంటి అలసట లేకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. గాలిలో ఉన్న సూక్ష్మ క్రిములు బ్యాక్టీరియాను కూడా నాశనం చేసే వ్యవస్థను కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు.  

 ఇక వందేభారత్‌ స్లీపర్ రైలు పశ్చిమ బెంగాల్ హౌరా నుంచి అస్సాంలోని గౌహతి మధ్య నడుస్తుంది. మిగతా రైళ్లు 16 గంటల సమయంలో గమ్యస్థానాలకు చేరవేస్తే.. ఈ వందేభారత్‌ రైలు మాత్రం 14 గంటల గమ్యస్థానాలను చేరవేస్తుంది. ఇందులో ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కూడా ఉంటాయి. సీసీ కెమెరాలు ఏసీ సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

