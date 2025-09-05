Vande Bharat Sleeper: వందేభారత్ స్లీపర్..కొత్త ట్రైన్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎలా ప్రారంభిస్తారంటే?

Vande Bharat Sleeper Launch: భారతీయ రైల్వేలు ఇటీవల కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన వందే భారత్ రైళ్లలో స్లీపర్ రైలును ఇటీవలే విజయవంతంగా ట్రయల్ రన్ పూర్తి చేశారు. దీన్ని అతి త్వరలోనే జాతికి అంకితం చేసే అవకాశం ఉంది. సరికొత్త టెక్నాలజీ, డిజైన్, ఫీచర్స్ కారణంగా ఈ ట్రైన్ కోసం ప్రయాణికులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే గతంలో విడుదల చేసిన వందేభారత్ మాదిరి లక్సరీ ట్రైన్ కాదు. మధ్యతరగతి వాళ్లను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రైలును తయారు చేశారు. ఈ నెల (సెప్టెంబరు)లోనే ఈ స్లీపర్ వందే భారత్ ట్రైన్స్ ను జాతికి అంకితం చేసే అవకాశం ఉందని కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. కానీ, ఆ ట్రైన్ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వందే భారత్ స్లీపర్ క్లాస్ ట్రైన్ ను ముందస్తు ట్రయల్ ముంబై-అహ్మదాబాద్ మార్గంలో 540 కి.మీ. చెన్నైలోని ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ (ICF)లో నిర్మించిన ఈ ప్రోటోటైప్ అనేక మార్పులు అవసరమని వెల్లడించింది. రైల్వే ఇంజనీర్లు తొందరపడి ప్రారంభించే బదులు, వందే భారత్ బ్రాండ్తో వచ్చిన అనేక అంచనాలకు అనుగుణంగా ఈ రైలును మరింత మెరుగుపరచాల్సిన అవసరం ఉందని వారు తేల్చారు.
ట్రయల్ రన్ సమయంలో, అధికారులు దిద్దుబాట్లు అవసరమయ్యే సమస్యలను గమనించారు. ఉదాహరణకు, రాజధాని లేదా తేజస్ వంటి సాంప్రదాయ స్లీపర్ రైళ్లు ఇప్పటికీ మిడిల్ బెర్త్లను భద్రపరచడానికి చైన్ సిస్టమ్లను ఉపయోగిస్తున్నాయి. ప్రోటోటైప్ స్లీపర్ వందే భారత్లో, చైన్లను వైర్లతో భర్తీ చేశారు. అయితే, ప్రయాణీకులు ప్రయాణ సమయంలో వైర్లు అసౌకర్యంగా, సురక్షితం కాదని సూచించారు. ఈ ఫీచర్ ఇప్పుడు రద్దు చేశారు. దీని కంటే మరింత అధునాతన పరిష్కారం త్వరలోనే రాబోతుందని ఆశిద్దాం.
సీనియర్ రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ అధికారుల ప్రకారం.. కొత్త స్లీపర్ వందే భారత్ ఈ లోపాలను సరిచేయడమే కాకుండా సౌకర్యం, భద్రత, డిజైన్లో అనేక మెరుగుదలలను కూడా ప్రవేశపెడుతుంది. ప్రోటోటైప్ మాదిరిగా కాకుండా, తుది వెర్షన్ భారతదేశ ప్రధాన రైలు సిరీస్తో అనుబంధమైన ప్రీమియం నాణ్యత, ఆవిష్కరణలను ప్రతిబింబిస్తుంది.
రాజధాని లేదా తేజస్ వంటి రైళ్ల నుండి స్లీపర్ వందే భారత్ వేరుగా ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ రైలును వేగం, సౌకర్యం, ఆధునిక సౌకర్యాలను కలిపి "తర్వాత తరం కోసం సరైన ఎంపిక"గా రూపొందించారు. అప్గ్రేడ్ చేయబడిన బెర్త్లు, ఇంటీరియర్ల నుండి శబ్ద తగ్గింపు, సున్నితమైన రైడ్ల వరకు స్లీపర్ వందే భారత్ను భారతీయ రైలు ప్రయాణంలో ఒక పరివర్తన దశగా ఉంచుతున్నారు.
స్లీపర్ వందే భారత్ కోసం ఎక్కడ ప్రయాణిస్తుందో ఇంకా ప్రకటించలేదు. దీని కోసం రెండు రూట్లను పరిశీలిస్తున్నారు. ఢిల్లీ–ముంబై, ఢిల్లీ–కోల్కతా ఈ రెండు రైల్వే రూట్లను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. వీటిలో ఢిల్లీ–కోల్కతా రూట్పై ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంది. ఈ రైలు రాష్ట్ర ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న బీహార్, వచ్చే ఏడాది ఎన్నికలు జరగనున్న పశ్చిమ బెంగాల్ గుండా వెళుతుంది. రాజకీయ, ప్రయాణీకుల డిమాండ్ అంశాలు రెండూ పరిగణలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
అన్నీ ప్రణాళిక ప్రకారం జరిగితే.. అప్గ్రేడ్ చేసిన స్లీపర్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ నెలాఖరులోగా లేదా అక్టోబరు మొదటి వారంలో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఇది జాతికి అంకితం చేస్తే.. భారతీయ రైల్వే చరిత్రలో ఇదో మైలురాయిగా నిలిచిపోతుంది. అత్యంత రద్దీగా ఉండే కొన్ని ఇంటర్సిటీ కారిడార్లలో ఆధునిక సౌకర్యాలతో వేగవంతమైన రాత్రిపూట ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది.