  • Vande Bharat Sleeper Train: వందే భారత్‌ స్లీపర్‌ టికెట్‌ క్యాన్సిల్‌ చేస్తున్నారా? ఫుల్‌ రీఫండ్‌ వస్తుందా? క్లియర్‌ గైడ్‌..!

Vande Bharat Sleeper Ticket Cancel Rules: వందే భారత్ (Vande Bharat) స్లీపర్ ట్రైన్.. దీన్ని దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధికారికంగా ప్రారంభించారు. అయితే ఇది మన దేశీయ మొట్టమొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్. అత్యాధునిక వ్యవస్థతో దీన్ని తయారు చేశారు. ఆధునిక బ్రేకింగ్‌ వ్యవస్థతోపాటు ఆటోమేటిక్ డోర్ కంట్రోల్, ఫైర్ సేఫ్టీ భద్రత కూడా ఉంది. అంతేకాదు కోచ్‌లో కూడా సీసీటీవీ, ఎమర్జెన్సీ అలెర్ట్ వ్యవస్థతో కూడి ఉంది. అయితే వందే భారత్ ట్రైన్ టికెట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే మీకు పూర్తి రిఫండ్ వస్తుందా? ఆ రూల్స్‌ ఏంటి తెలుసుకుందాం.
 
 వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్.. దేశీయ మొట్టమొదటి స్లీపర్‌ ట్రైన్. ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది. సుదూర ప్రాంతాల ప్రయాణికులను అతి తక్కువ సమయంలోనే ఇది చేరుస్తుంది. అంతేకాదు ఈ వందే భారత్ ట్రైన్ అత్యంత భద్రతకు ప్రాధాన్యతను ఇచ్చారు. ఇందులో వైఫై, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లతో పాటు ఆన్ బోర్డ్ ఇన్‌ఫోటైన్మెంట్‌ కూడా ఉంది.  

 ఈసారి మీరు వందే భారత్ ట్రైన్‌లో ప్రయాణం చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఒకవేళ ఏమైనా కారణాల వల్ల మీరు ట్రైన్ టికెట్ రద్దు చేసుకుంటే పూర్తి రీఫండ్ వస్తుందా? వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ కు సంబంధించి రైల్వే నిబంధనలు ఏం ఉన్నాయి?  

 వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ కూడా రైలు బయలుదేరే 72 గంటల ముందు క్యాన్సల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రయాణికులకు అప్పుడు 25 శాతం టిక్కెట్‌ ధరలో ఛార్జీలు కట్ చేసి.. మిగతా డబ్బును రీఫండ్ చేస్తారు. ఒకవేళ ప్రయాణికులు 8 గంటల ముందు రైల్ టికెట్ రద్దు చేసుకుంటే 50 శాతం మాత్రమే రీఫండ్‌ అవుతుంది.   

 అయితే ఒకవేళ మీరు వందే భారత్ స్లీపర్‌ ట్రైన్ టిక్కెట్‌ క్యాన్సిల్‌ చేయాల్సి వస్తే 8 గంటల లోపు కచ్చితంగా రైలు టికెట్ రద్దు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆ రద్దు చేసుకున్నా డబ్బులు రిఫండ్ కావు. ఇక దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ వందే భారత్ స్లీపర్‌ రైలును పచ్చజెండా ఊపి ప్రారంభించారు .  

 వందే భారత్ రైళ్లతోపాటు ఇటీవల అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. ఇవి తక్కువ ధరలోనే ప్రయాణికులకు సుదూర ప్రాంతాలకు చేరుస్తుంది. ఇది నాన్ ఏసీ .. కానీ ప్రీమియం సర్వీసులు అందిస్తుంది. ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇది ప్రారంభించారు. ప్రధానంగా బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతాల నుంచి దక్షిణాది ప్రాంతాలకు కనెక్టివిటీని కూడా పెంచారు.

