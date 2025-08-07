Vande Bharat Train: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్. ఆగస్టు 10వ తేదీ నుంచి మూడు కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్ ప్రెస్ లు పట్టాలు ఎక్కబోతున్నాయి. వందే భారత్ రైళ్లు ప్రయాణీకులకు వేగవంతమైన, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించడమే కాకుండా పలు రాష్ట్రాల మధ్య కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేస్తున్నాయి. అయితే ఈ మూడు కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్ ప్రెస్ ట్రైన్స్ ఎక్కడి నుంచి ప్రయాణించనున్నాయో తెలుసుకుందాం.
దేశవ్యాప్తంగా వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను విస్తరిస్తూ భారతీయ రైల్వే మరో మూడు కొత్త రైళ్లను నడపబోతోంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ ఆదివారం (ఆగస్టు 10) తన కర్ణాటక పర్యటన సందర్భంగా మూడు వందే భారత్ రైళ్లను జెండా ఊపి ప్రారంభిస్తారు.ఈ కొత్త వందే భారత్ రైళ్లు బెంగళూరు-బెల్గావి, నాగ్పూర్లోని అజ్ని-పుణే, అమృత్సర్-శ్రీ మాతా వైష్ణో దేవి కత్రా మధ్య నడుస్తాయి. ఈ సమాచారాన్ని కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఇంధన శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి అందించారు.
బెంగళూరు-బెళగావి వందే భారత్ రైలుకు ఆమోదం లభించింది. ఈ రైలు బెళగావి నుండి ఉదయం 5:20 గంటలకు బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 1:50 గంటలకు బెంగళూరు చేరుకుంటుంది. అదేవిధంగా బెంగళూరు నుండి తిరుగు ప్రయాణం మధ్యాహ్నం 2:20 గంటలకు ప్రారంభమై రాత్రి 10:40 గంటలకు బెళగావి చేరుకుంటుంది. ఇది బెంగళూరు, తుమకూరు, దావణగెరె, హవేరి, హుబ్లి, ధార్వాడ్, బెళగావి మధ్య కనెక్టివిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ రైళ్లను నడపడం వల్ల పెద్ద సంఖ్యలో ప్రయాణీకులకు గొప్ప సౌలభ్యం లభిస్తుంది.
దేశంలోని హై స్పీడ్ , ఆధునిక రైళ్ల నెట్వర్క్ను విస్తరిస్తూ, ప్రారంభించబోయే వందే భారత్ రైలు ప్రయాణీకులకు వేగవంతమైన, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించడమే కాకుండా వివిధ రాష్ట్రాల మధ్య కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేస్తుంది.
ప్రయాణీకులకు మెరుగైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించడానికి భారతీయ రైల్వే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ప్రారంభించింది. చెన్నైలోని ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ (ICF)లో తయారు చేసిన ఈ సెమీ-హై-స్పీడ్ రైళ్లలో ఆధునిక కోచ్లు, అధునాతన సేఫ్టీ ఫీచర్లు, ప్రయాణీకుల సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం దేశంలోని వివిధ మార్గాల్లో మొత్తం 144 వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. వీటిలో 22 వందే భారత్ రైళ్లు మహారాష్ట్రలోని వివిధ స్టేషన్లలో, 8 వందే భారత్ రైళ్లు మధ్యప్రదేశ్లోని వివిధ స్టేషన్లలో నడుస్తున్నాయి.
వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లలో మొత్తం ప్రయాణీకుల ఆక్యుపెన్సీ 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 102.01 శాతంగా ఉంది. అయితే, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంటే 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, ఈ కొత్త తరం రైళ్లలో ప్రయాణీకుల ఆక్యుపెన్సీ 105.03 శాతం (జూన్ 2025 వరకు) ఉంది.