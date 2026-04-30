Actress:4 పెళ్లిళ్ల వివాదాల తర్వాత కొత్త అధ్యాయం.. కూతురిని హీరోయిన్‌గా తీసుకొచ్చిన కాంట్రవర్షియల్ నటి!

Actress:టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు బాగా తెలిసిన పేరు వనితా విజయ్ కుమార్. ఆమె సినిమాల కంటే వ్యక్తిగత జీవితంతోనే ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలిచింది. ప్రముఖ నటుడు విజయ్ కుమార్, నటి మంజుల కుమార్తెగా సినీ కుటుంబంలో జన్మించిన వనిత చిన్న వయసులోనే సినిమాల్లోకి వచ్చారు. 
తమిళంలో చంద్రలేఖ సినిమాలో నటించి మంచి గుర్తింపు పొందారు వనితా విజయ్ కుమార్. తర్వాత తెలుగులో దేవి చిత్రంతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించడంతో ఆమెకు అవకాశాలు పెరిగాయి.  

కెరీర్ బాగానే సాగుతున్న సమయంలో వనిత పెళ్లి చేసుకోవడంతో సినిమాలకు కొంత విరామం వచ్చింది. ఆమె జీవితంలో పలు వివాహాలు, విడాకులు చోటుచేసుకోవడం వల్ల తరచూ వివాదాల్లో నిలిచారు. వ్యక్తిగత విషయాల వల్ల వచ్చిన ఈ చర్చలు ఆమె కెరీర్‌పై కూడా ప్రభావం చూపించాయి. అయినప్పటికీ, టెలివిజన్ షోలు, రియాలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు.  

ఇప్పుడు వనిత మరో ముఖ్యమైన అడుగు వేసింది. తన కుమార్తె జోవికా విజయ్ కుమార్ను హీరోయిన్‌గా పరిచయం చేస్తున్నారు. ఈమె ఎంట్రీ కోసం కొంతకాలంగా ప్రణాళికలు వేసిన వనిత, ఇప్పుడు ఆ కలను నిజం చేసింది. ప్రముఖ దర్శకుడు ఎం.ఎస్. రాజు తెరకెక్కిస్తున్న అగధ సినిమాలో జోవికా హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది.  

ఈ చిత్రంలో జోవికా పాత్ర చాలా శక్తివంతంగా ఉంటుందని సమాచారం. తాజాగా విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌లో ఆమె చేతిలో కత్తి పట్టుకుని, వర్షంలో కనిపించిన లుక్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ లుక్ చూస్తే సినిమా కథలో ఆమె పాత్రకు మంచి ప్రాధాన్యం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కొంత నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో నటించే అవకాశముందని టాక్ వినిపిస్తోంది.  

ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో ఇతర నటీనటులు కూడా ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వీఎఫ్ఎక్స్ సన్నివేశాలు ఈ చిత్రానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయని చెబుతున్నారు. షూటింగ్ పూర్తయ్యి ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి.

