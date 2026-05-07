Herione: నా హీరో సీఎం.. ఇక మూసుకో అంటూ వ్యాఖ్యలు చేసిన నాలుగు పెళ్లిళ్ల హీరోయిన్..

Herione:తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడూ వార్తల్లో ఉండే నటీమణుల్లో వనిత విజయకుమార్ ఒకరు. ఆమె గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తెలుగులో వచ్చిన దేవి సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా బాగా దగ్గరైంది. ఆ తర్వాత తమిళంలో ఎన్నో సినిమాలు చేసి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. సినిమాలతో పాటు టీవీ షోలు, రియాలిటీ షోలలో కూడా పాల్గొని మంచి పాపులారిటీ తెచ్చుకుంది.
తమిళ బిగ్ బాస్ షోలో కూడా కనిపించి మరింత హైలైట్ అయింది వనిత విజయ్ కుమార్. అయితే ఆమె కెరీర్ కంటే ఎక్కువగా వ్యక్తిగత జీవితంతోనే వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పటికే ఆమె మూడు పెళ్లిళ్లు చేసుకుంది. ఈమధ్య నాలుగో పెళ్లి గురించి కూడా సోషల్ మీడియాలో పరోక్షంగా చెప్పడంతో మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చింది.  

ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుతం తమిళనాడు రాజకీయాల్లో హీరో విజయ్ పేరు బాగా వినిపిస్తోంది. ఎన్నికల్లో ఆయన పార్టీకి మంచి స్పందన రావడంతో అభిమానులు భారీగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఈ సమయంలో వనిత విజయకుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  

వనిత ప్రముఖ నటి మంజుల కుమార్తె అన్న విషయం తెలిసిందే. మంజుల అప్పట్లో ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్ వంటి స్టార్ హీరోలతో కలిసి నటించింది. ఒక ఇంటర్వ్యూలో వనిత మాట్లాడుతూ తన తల్లి గురించి ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పింది. “మా అమ్మ చాలా సార్లు నేను ఎవరో తెలుసా? నేను ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్.. ఎంజీఆర్ హీరోయిన్ అని గర్వంగా చెప్పేది. నా ఇద్దరు హీరోలు కూడా సీఎంలు అయ్యారని ఆనందపడేది” అని తెలిపింది.  

అదే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ వనిత సరదాగా మాట్లాడుతూ.. “ఇప్పుడు మా అమ్మ బతికి ఉంటే.. నా హీరో కూడా సీఎం అయ్యాడు.. ఇక మూసుకో అని నేనూ చెప్పేదాన్ని” అంటూ నవ్వుతూ వ్యాఖ్యలు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  

విజయ్ రాజకీయాల్లోకి రావడం, సినీ ప్రముఖులు ఆయనకు మద్దతు ఇవ్వడం ఇప్పుడు తమిళనాడులో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

