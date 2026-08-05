/Vanitha Vijaykumar Divorce: ముగ్గురు భర్తలో విడాకులు..అసలు కారణం బయటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్ కూతురు!

Vanitha Vijaykumar Divorce News: తెలుగులో ఒకే ఒక్క సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి వనితా విజయకుమార్ ప్రస్తుతం తమిళంలో వరుస సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. సినిమాల కంటే ఎక్కువగా తన వ్యక్తిగత జీవితం, వివాదాలు, వివాహాల కారణంగా ఆమె నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన మూడు పెళ్లిళ్లు, విడాకులు, పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆమె సంచలన విషయాలను పంచుకున్నారు.
తమ మొదటి వివాహం గురించి చెబుతూ.. తనకు కుమారుడు విజయ్ శ్రీ హరి, కుమార్తె జోవిక ఉన్నారని వనిత తెలిపారు. కుమారుడు విజయ్ శ్రీ హరి (22) లండన్లో ఫిలిం మేకింగ్ కోర్సు పూర్తి చేసి త్వరలోనే సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
కుమార్తె జోవిక (18) ముంబైలోని అనుపమ్ ఖేర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో యాక్టింగ్ డిప్లమా పూర్తి చేసి నటిగా రాణించడానికి సిద్ధమవుతోంది. తమ తండ్రి (నటుడు విజయకుమార్) బాటలోనే తన పిల్లలు ఇద్దరూ ఇండస్ట్రీకి వస్తుండటం సంతోషంగా ఉందని ఆమె అన్నారు.
తన రెండో వివాహం ఎవరిపైనా ద్వేషంతో తీసుకున్నది కాదని, ఇద్దరి పరస్పర అంగీకారంతోనే జరిగిందని వనిత స్పష్టం చేశారు. ఈ బంధం ద్వారా తనకు మరో కుమార్తె జన్మించిందని తెలిపారు. అయితే, కుటుంబ సభ్యుల జోక్యం, కస్టడీ సమస్యల వల్ల ఆ సంబంధం ముందుకు సాగలేదని, విడిపోవడమే ఇద్దరికీ మంచిదని భావించి విడాకులు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. విడిపోయినా సరే, బిడ్డ కోసం తాము ఇప్పటికీ మంచి స్నేహపూర్వక సంబంధమే కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు.
పీటర్ పాల్తో ఉన్న మూడో బంధం గురించి మాట్లాడుతూ.. అది వివాహం కాదని, కేవలం నిశ్చితార్థం మాత్రమేనని వనిత క్లారిటీ ఇచ్చారు. కరోనా లాక్డౌన్ సమయంలో తాను తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యానని, "చనిపోతున్నానేమో అనుకున్న ఆ సమయంలో తోడుగా ఎవరైనా ఉండాలనిపించిందని" ఆనాటి పరిస్థితిని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ అనుభవం నుంచే తాను ఎన్నో పాఠాలు నేర్చుకున్నానని, అదే తనను మరింత స్ట్రాంగ్ చేసిందని, సొంతంగా యూట్యూబ్ ఛానెల్ ప్రారంభించేలా ప్రేరేపించిందని తెలిపారు.
పీటర్ పాల్ మంచివాడే అయినప్పటికీ, సమాజం నుంచి వచ్చిన ఒత్తిళ్లు, కుటుంబ సమస్యల కారణంగా తాము విడిపోవాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు. కేవలం ప్రేమ మాత్రమే సరిపోదని, అవతలి వ్యక్తి నుంచి కూడా అదే స్థాయి ప్రేమ, గౌరవం దక్కాలని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
"నేను భర్తను ప్రేమిస్తున్నాను, సర్దుకుపోతున్నాను, రాజీ పడుతున్నాను" అని ఏ మహిళా తన జీవితాన్ని త్యాగం చేయాల్సిన అవసరం లేదని, ఎవరికివారే తమ సంతోషానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని వనితా విజయకుమార్ మహిళలకు పిలుపునిచ్చారు.