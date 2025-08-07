Varalakshmi Vratham: 50 ఏళ్ల తర్వాత ఈ రాశులకు వరమహాలక్ష్మి రాజయోగం!

Varalakshmi Rajayog: రేపే (ఆగస్టు 8) వరమహాలక్ష్మి పండుగ. వరమహాలక్ష్మి అనే పేరు సూచించినట్లుగా, వరాలను ప్రసాదించేది మహాలక్ష్మి. వరమహాలక్ష్మి దేవి దయతో ఉంటే, ఆమె తన భక్తుల కోరికలను తీరుస్తుంది. ఈసారి ఏ రాశిపై వరమహాలక్ష్మి ఆశీస్సులు మెండుగా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
ఈసారి వర మహాలక్ష్మి పండుగ ప్రత్యేక రోజున ఇంద్రయోగం, సర్వార్థ సిద్ధియోగం, సుకర్మయోగం అనే మూడు యోగములు ఏర్పడుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ శ్రావణ శుక్రవారం రోజు గొప్ప ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది.
వృషభ రాశి: మీ రాశి వారి జీవితంలో అపారమైన శ్రేయస్సు ఉంటుంది. సంపదకు అధిపతి అయిన లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. మీరు అప్పుల బాధ నుండి విముక్తి పొందుతారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది.
ధనుస్సు రాశి: మీకు లక్ష్మీదేవి ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఉంటుంది. మీరు ఇప్పటివరకు అనుభవించిన కష్టాలు బయటపడే సమయం ఇది. సంపద వెల్లడవుతుంది. విలాసవంతమైన జీవితం మీ సొంతమవుతుంది. మీ పిల్లల నుండి మీకు శుభవార్త అందుతుంది.
కుంభ రాశి: ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. కెరీర్ లేదా వ్యాపారంలో విజయం మీ దారికి వస్తుంది. ఆనందం మరియు శ్రేయస్సుతో కూడిన జీవితం మీ సొంతం అవుతుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు న్యూస్ దీనిని ధ్రువీకరించడం లేదు.)