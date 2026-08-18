/వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజున ఇంటికి తెచ్చుకోవాల్సిన 4 అదృష్ట వస్తువులు ఇవే.. లక్ష్మీదేవి కొలువుదీరడం ఖాయం!

Varalakshmi Vratam 2026: వరలక్ష్మీ వ్రతం శ్రావణ పూర్ణిమ ముందు వచ్చే శుక్రవారం జరుపుకొంటారు. ఈ ఏ ఏడాది ఆగష్టు 21వ తేదీ రానుంది. అయితే, ఈరోజు మహిళలు అంగరంగ వైభవంగా లక్ష్మీదేవికి పూజ చేసి ముత్తైదువులకు వాయినాలు ఇస్తారు. లక్ష్మీ దేవి కటాక్షంతో వారింట సిరులు కురవాలని ఈ వ్రతం చేస్తారు. అయితే, ఈరోజు ఇంటికి ఓ నాలుగు వస్తువులు తెచ్చుకుంటే మీ ఇంటికి స్వయానా లక్ష్మీదేవి వచ్చినంత అర్థమట.
ఇంట్లో సిరిసంపదలకు లక్ష్మీదేవి కారణం అంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి శుక్రవారం కూడా సాధారణంగా లక్ష్మీదేవి పూజ చేస్తుంటాం. అయితే, శ్రావణ మాసం అనేది లక్ష్మీదేవి పూజ చేసే వారికి మరింత ప్రత్యేకం అని చెప్పాలి.
రానున్న శుక్రవారం శ్రావణ పూర్ణిమ ముందు వచ్చే శుక్రవారం అంటే ప్రతి ఏడాది ఈరోజు వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకుంటారు. తమకు చేతనైనంత కొందరు పండితులతో వ్రతం చేసుకుంటే మరికొందరు వ్రతంకల్పం పుస్తకంతో స్వయానా చేసుకుంటారు
మహిళలకు వరలక్ష్మీ వ్రతం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. తమ సౌభాగ్యం, సిరిసంపదల కోసం లక్ష్మీదేవి పూజ చేస్తారు. అయితే, ఈ రోజు కొన్ని వస్తువులు ఇంటికి తీసుకు రావడం వల్ల కూడా శుభకరం. ప్రధానంగా రోజు ఇంటికి పసుపు గవ్వలు తీసుకు రావాలి. ఇవంటే లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టమట. సాధారణంగా ఇవి తక్కువ ధరలోనే ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఇంటికి శంఖం కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంట్లో ప్రతిరోజూ పూజ చేసి శంఖం ఊదడం వల్ల ఇంట్లో పాజిటివిటీ పెరుగుతుంది. ఈ శంఖం లక్ష్మీదేవికి సోదరుడిగా పరిగణిస్తారు. ఈరోజు ఈ దక్షిణామూర్తి శంఖం ఇంటికి తీసుకురావాలి.
అంతేకాదు ఇంటికి వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజు ఇంటికి చిన్న కొబ్బరికాయలు తీసుకురావచ్చు. అమ్మకు ఇవి ఎంతగానో ఇష్టం ప్రధానంగా ఈరోజు ఈ కొబ్బరికాయ తీసుకువస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది. ఈ కొబ్బరికాయను శ్రీఫలం అని కూడా పిలుస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)