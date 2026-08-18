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వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజున ఇంటికి తెచ్చుకోవాల్సిన 4 అదృష్ట వస్తువులు ఇవే.. లక్ష్మీదేవి కొలువుదీరడం ఖాయం!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 18, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:33 PM IST

Varalakshmi Vratam 2026: వరలక్ష్మీ వ్రతం శ్రావణ పూర్ణిమ ముందు వచ్చే శుక్రవారం జరుపుకొంటారు. ఈ ఏ ఏడాది ఆగష్టు 21వ తేదీ రానుంది. అయితే, ఈరోజు మహిళలు అంగరంగ వైభవంగా లక్ష్మీదేవికి పూజ చేసి ముత్తైదువులకు వాయినాలు ఇస్తారు. లక్ష్మీ దేవి కటాక్షంతో వారింట సిరులు కురవాలని ఈ వ్రతం చేస్తారు. అయితే, ఈరోజు ఇంటికి ఓ నాలుగు వస్తువులు తెచ్చుకుంటే మీ ఇంటికి స్వయానా లక్ష్మీదేవి వచ్చినంత అర్థమట. 
 

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వరలక్ష్మీ వ్రతం 2026

ఇంట్లో సిరిసంపదలకు లక్ష్మీదేవి కారణం అంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి శుక్రవారం కూడా సాధారణంగా లక్ష్మీదేవి పూజ చేస్తుంటాం. అయితే, శ్రావణ మాసం అనేది లక్ష్మీదేవి పూజ చేసే వారికి మరింత ప్రత్యేకం అని చెప్పాలి.  

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వరలక్ష్మీ వ్రతం 2026 తేదీ

రానున్న శుక్రవారం శ్రావణ పూర్ణిమ ముందు వచ్చే శుక్రవారం అంటే ప్రతి ఏడాది ఈరోజు వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకుంటారు. తమకు చేతనైనంత కొందరు పండితులతో వ్రతం చేసుకుంటే మరికొందరు వ్రతంకల్పం పుస్తకంతో స్వయానా చేసుకుంటారు  

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వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజు కొనాల్సిన వస్తువులు

మహిళలకు వరలక్ష్మీ వ్రతం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. తమ సౌభాగ్యం, సిరిసంపదల కోసం లక్ష్మీదేవి పూజ చేస్తారు. అయితే, ఈ రోజు కొన్ని వస్తువులు ఇంటికి తీసుకు రావడం వల్ల కూడా శుభకరం. ప్రధానంగా రోజు ఇంటికి పసుపు గవ్వలు తీసుకు రావాలి. ఇవంటే లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టమట. సాధారణంగా ఇవి తక్కువ ధరలోనే ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని కొనుగోలు చేయవచ్చు.  

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శ్రావణ శుక్రవారం

ఇంటికి శంఖం కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంట్లో ప్రతిరోజూ పూజ చేసి శంఖం ఊదడం వల్ల ఇంట్లో పాజిటివిటీ పెరుగుతుంది. ఈ శంఖం లక్ష్మీదేవికి సోదరుడిగా పరిగణిస్తారు. ఈరోజు ఈ దక్షిణామూర్తి శంఖం ఇంటికి తీసుకురావాలి.  

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లక్ష్మీదేవి పూజ

అంతేకాదు ఇంటికి వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజు ఇంటికి చిన్న కొబ్బరికాయలు తీసుకురావచ్చు. అమ్మకు ఇవి ఎంతగానో ఇష్టం ప్రధానంగా ఈరోజు ఈ కొబ్బరికాయ తీసుకువస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది. ఈ కొబ్బరికాయను శ్రీఫలం అని కూడా పిలుస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
varalakshmi vratam 2026 date august 21
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