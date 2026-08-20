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Varalakshmi Vratam 2026 Date:వరలక్ష్మీ వ్రతం ఆగస్టు 21నా.. 28నా? అసలు తేదీ ఇదే!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 20, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:51 PM IST

Varalakshmi Vratam 2026 Date:శ్రావణ మాసం వచ్చిందంటే మహిళలు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండుగల్లో వరలక్ష్మీ వ్రతం కూడా ఒకటి. సాధారణంగా శ్రావణ పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని చేసుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే 2026లో మాత్రం ఈ పండుగ తేదీ విషయంలో కొంత గందరగోళం ఏర్పడింది.

Varalakshmi Vratam date confusion1/5

వరలక్ష్మీ వ్రతం తేదీ

ఈ ఏడాది ఆగస్టు 28వ తేదీ శుక్రవారం శ్రావణ పౌర్ణమి ఉంది. దీంతో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం అయిన ఆగస్టు 21నే వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకోవాలా? లేక పౌర్ణమి రోజైన ఆగస్టు 28నే వ్రతం చేయాలా? అనే సందేహం చాలా మందిలో కనిపిస్తోంది.  

Varalakshmi Vratam August 282/5

వరలక్ష్మీ వ్రతం ఆగస్టు 21

సాధారణంగా మన తెలుగు ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ కుటుంబాలు ఆగస్టు 21వ తేదీనే వరలక్ష్మీ వ్రతంగా పాటిస్తున్నాయి. తిరుమల, తిరుచానూరు ఆలయాల్లో కూడా ఆగస్టు 21నే వరలక్ష్మీ వ్రతం నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. టీటీడీ అధికారిక ప్రకటనలో కూడా ఆగస్టు 21న వరలక్ష్మీ వ్రతం నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది.   

Varalakshmi Vratam August 213/5

వరలక్ష్మీ వ్రతం ఆగస్టు 28

అయితే కొన్ని పంచాంగాలు, సంప్రదాయాలను అనుసరించే వారు ఆగస్టు 28న కూడా వరలక్ష్మీ వ్రతం చేయాలని చెబుతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఆగస్టు 28 శుక్రవారం రోజే పౌర్ణమి తిథి ఉండటమే. కొన్ని లెక్కల ప్రకారం పౌర్ణమి తిథి ఆగస్టు 27న ప్రారంభమై 28న ఉదయం వరకు ఉంటుంది. అందుకే ఈ తేదీ విషయంలో భిన్నమైన అభిప్రాయాలు కనిపిస్తున్నాయి.   

Varalakshmi Vratam date 20264/5

వరలక్ష్మీ వ్రతం ఎప్పుడు

అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా అనుసరిస్తున్న సంప్రదాయం ప్రకారం ఆగస్టు 21నే వరలక్ష్మీ వ్రతం జరుపుకుంటున్నారు. అందుకే ఇంట్లో ఏ తేదీన పూజ చేయాలనే విషయంలో మీ కుటుంబ ఆచారం, స్థానిక పంచాంగం లేదా కుటుంబ పురోహితుల సూచనను పాటించడం మంచిది.  

Varalakshmi Vratam 20265/5

వరలక్ష్మీ వ్రతం తేదీ గందరగోళం

మొత్తంగా చూస్తే ఈ ఏడాది వరలక్ష్మీ వ్రతం తేదీపై 21, 28 అనే రెండు తేదీలు వినిపిస్తున్నా, తెలుగు ప్రాంతాల్లో ఆగస్టు 21న జరుపుకునే కుటుంబాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. భక్తితో అమ్మవారిని పూజించడమే ముఖ్యమని భక్తులు భావిస్తున్నారు.

TAGS:
Varalakshmi Vratam 2026
Varalakshmi Vratam date 2026
Varalakshmi Vratam August 21
Varalakshmi Vratam August 28
Varalakshmi Vratam date confusion

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