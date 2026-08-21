/శ్రావణ శుక్రవారం నేటి రాశి ఫలాలు.. ఆ రాశులకు రాజయోగం, లాభాల వర్షం!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం. 2026 ఆగస్టు 21వ తేదీ వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా ప్రత్యేక అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కొత్త పనులు చేపట్టే ముందు రాశి ఫలాలు గమనించుకోవడం మంచిది.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కొత్త పనులు చేపట్టకండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త.
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది, ఆర్థికంగా ధన లాభం కూడా ఉంది. శత్రువులపై విజయం సాధించడమే కాకుండా, సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా, ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఈ రోజు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది, అలాగే ఖర్చులు పెరగవచ్చు.
సింహ రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు శుభకరమే. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, అయితే అప్పుడప్పుడు అశాంతికి గురయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఈ రోజు గొప్ప నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను కూడా పూర్తి చేస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)