/వరలక్ష్మీ వ్రతం బెస్ట్ విషెష్‌, కోట్స్ మెసేజెస్, HD ఫోటోస్‌!

Happy Varalakshmi Vratham Wishes Telugu: వరలక్ష్మి వ్రతం రోజున అమ్మవారు అందరికీ అనుగ్రహం అందించాలని కోరుకుంటూ ఇలా మీ స్నేహితులకు, మేలు కోరేవారికి ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలపండి..
Happy Varalakshmi Vratham Wishes Telugu: వరలక్ష్మి అంటే వరాలను ఇచ్చే లక్ష్మీదేవి.. ఈ ఒక్క రూపంలో అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల సంతానంతో పాటు ధన ధాన్యం విద్యా విజయం మొదలైన అష్టైశ్వర్యాలు లభిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం వరలక్ష్మి వ్రతం రోజున మహిళలంతా నోములను ఆచరిస్తూ ఉంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. అమ్మవార్ల అనుగ్రహం కలగాలని ఆశిస్తూ ఇలా మీ మేలుకోరే వారికి శుభాకాంక్షలు పంపండి..
మంగళ హారతుల వేళ.. దీపపు కాంతుల్లో దేవి రూపం.. తోరణం కట్టిన చేతుల్లో సౌభాగ్య బంధం.. మీ జీవితం ఎల్లప్పుడు సుఖశాంతులతో పాటు సంతోషాలతో, అద్భుతమైన సంతానంతో, అష్టైశ్వర్యాలతో ముందుకు సాగాలని.. అమ్మవారి అనుగ్రహం మీకు ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
అడిగినవారికి లేదనక వరాలిచ్చే కల్పవల్లి.. భక్తితో కొలిచిన భక్తులను కాపాడే లోకమాత.. మీ ఇంట సిరి సంపద వర్షం కురిపించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వరలక్ష్మీ వ్రత శుభాకాంక్షలు..
కలశంలో నిండిన గంగాజలాల పవిత్రత.. అమ్మవారి చిరునవ్వులోని అమృతత్వం.. మీ ఇంట ఆనంద దీపాలు వెలిగించి.. సమస్యలన్నింటినీ తరిమికొట్టాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు..
ధన, ధాన్య, ధైర్య, విజయ, విద్య, సౌభాగ్యాలతో... అష్టలక్ష్ముల దివ్య స్వరూపమైన వరలక్ష్మి మీ ఇంట అనుగ్రహాన్ని అందించాలని ఆ లక్ష్మీ అమ్మవార్లను కోరుకుంటూ.. మీ మేలుకోరే వారికి ఇలా వీడియో ద్వారా వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు పంపండి..
ముత్తైదువుల ముంగిట మురిపెం.. గాజుల సవ్వడులు, పూల పరిమళాల నడుమ.. భక్తి పారవశంతో సాగే శ్రావణమా పూజల నడుమ.. జగన్మాత కరుణాకటాక్షాలు మీ ఇంట శాశ్వతంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా అందరికీ వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు పంపండి..