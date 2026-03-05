Varalaxmi Sarathkumar: మీ చెల్లినీ ఏమన్నా చేయాలని మీకు అనిపిస్తుందా? మీ నిక్కర్లు బయటకి కనపడితే తప్పు లేదు.. వరలక్ష్మి బోల్డ్ కామెంట్స్..!

Varalaxmi Sarathkumar:సినీ నటి వరలక్ష్మీ శరత్కుమార్ ఇటీవల మహిళల దుస్తులపై జరుగుతున్న చర్చ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మహిళలు ఏ దుస్తులు ధరించాలి అనే విషయంపై సమాజంలో తరచుగా విమర్శలు వస్తుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో వరలక్ష్మీ తన అభిప్రాయాన్ని బహిరంగంగా చెప్పింది. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి.
మహిళల దుస్తులను విమర్శించే వారికి ఆమె కఠినంగా స్పందించింది. ఒక మహిళ ఏమి ధరించాలి అనేది పూర్తిగా ఆమె వ్యక్తిగత నిర్ణయం అని వరలక్ష్మీ పేర్కొన్నారు. సమాజంలో పురుషుల విషయంలో ఒక విధంగా, మహిళల విషయంలో మరో విధంగా వ్యవహరిస్తారని కూడా ఆమె చెప్పారు.
ఈ సందర్భంగా వరలక్ష్మీ ఇలా అన్నారు: “మీ చెల్లి షార్ట్ వేసుకొని బయటికి వెళ్తే రేప్ చేయాలని మీకు అనిపిస్తుందా? జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకున్న మగాళ్లు వంగితే మొత్తం కనపడుతుంది. వారి మీద ఎవరూ ఎగబడట్లేదుగా? మీ నిక్కర్లు బయటకి కనపడితే తప్పు లేదు.. ఒక మహిళ బ్రా స్ట్రాప్ కనపడితే ఏమవుతుంది? వాళ్ల బాడీ.. వాళ్ల ఛాయిస్. ఎవరూ జడ్జ్ చేయొద్దు.”
ఈ వ్యాఖ్యలతో మహిళలపై జరుగుతున్న విమర్శలను ఆమె ప్రశ్నించారు. పురుషుల దుస్తుల విషయంలో ఎవరూ పెద్దగా మాట్లాడరని, కానీ మహిళల దుస్తులపై మాత్రం అనవసరంగా విమర్శలు చేస్తారని ఆమె అభిప్రాయపడింది. అందుకే ప్రతి మహిళ తనకు నచ్చిన విధంగా జీవించడానికి హక్కు ఉందని ఆమె తెలిపారు.
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, వరలక్ష్మీ ప్రస్తుతం “S. Saraswathi” అనే సినిమాతో కొత్త ప్రయాణం ప్రారంభిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి ఆమె దర్శకత్వం వహించడం ప్రత్యేకం. తన సోదరి పూజా శరత్కుమార్తో కలిసి Dosa Diaries బ్యానర్పై ఈ సినిమాను నిర్మిస్తోంది.
మొదట ఈ సినిమా పేరు Saraswathiగా ఉండేది. కానీ సెన్సార్ బోర్డు సూచనల ప్రకారం టైటిల్ను “S. Saraswathi”గా మార్చాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా 2 గంటలు 1 నిమిషం రన్టైమ్తో సిద్ధమైంది. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటులు ప్రకాష్ రాజ్, ప్రియమణి, నవీన్ చంద్ర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సంగీతాన్ని తమన్ అందిస్తున్నారు. థ్రిల్లర్ కథతో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తి ఉంది.