Varalaxmi Sarathkumar: నా యుటరస్‌, పీరియడ్స్ అలాంటి సీన్స్ కి అలవాటు పడిపోయాయి: వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్

Varalaxmi Sarathkumar Periods
వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా సరస్వతి ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె చెప్పిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆమె చెప్పిన ఒక అనుభవం చాలా మందిని ఆశ్చర్యపరిచింది.
సినిమా షూటింగ్ల సమయంలో తనకు తరచుగా జరిగే ఒక విచిత్రమైన విషయం గురించి వరలక్ష్మి మాట్లాడారు. చాలా సార్లు తనకు పీరియడ్స్ వచ్చే రోజే సినిమా ఫైట్ సీన్స్ షూటింగ్ జరుగుతుందని ఆమె తెలిపారు. ఈ విషయం మొదట్లో తనకు కూడా ఆశ్చర్యంగా అనిపించేదని చెప్పారు.
ఈ విషయంపై ఆమె సరదాగా మాట్లాడుతూ, “నా పీరియడ్స్ ఎక్కువగా ఫైట్ సీన్స్ రోజుల్లోనే వస్తాయి. నా యుటరస్ కూడా ఇప్పుడు ఫైట్ సీన్స్కి అలవాటు పడిపోయింది” అని నవ్వుతూ చెప్పారు. ఈ విషయం చాలా సినిమాల సమయంలో ఇలా జరిగిందని ఆమె వివరించారు.
వరలక్ష్మి చెప్పినట్టు, షూటింగ్ సమయంలో పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆమె ఫైట్ సీన్స్ చేయాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. సినిమా పని అంటే శారీరకంగా చాలా కష్టమైనదైనా, తన పని పట్ల ఉన్న నిబద్ధత వల్ల ఆ సీన్స్ చేయడం కొనసాగించానని ఆమె చెప్పారు.
అంతేకాకుండా ఈ సందర్భంలో మహిళల శక్తి గురించి కూడా వరలక్ష్మి మాట్లాడారు. పీరియడ్స్ సమయంలో చాలా మంది మహిళలు నొప్పి మరియు అసౌకర్యాన్ని ఎదుర్కొంటారు. అయినప్పటికీ వారు తమ పని, ఇంటి బాధ్యతలు అన్నింటినీ సమానంగా నిర్వహిస్తారని ఆమె అన్నారు.
ఈ విషయాన్ని వివరించుతూ వరలక్ష్మి మాట్లాడుతూ, “పీరియడ్స్ కారణంగా మహిళలు పని చేయలేరని అనుకోవడం సరైంది కాదు. మహిళలు చాలా నొప్పిని భరించగలరు. అదే సమయంలో తమ పనిని కూడా పూర్తి చేస్తారు” అని చెప్పారు.
ఆమె చెప్పిన ఈ వ్యాఖ్యలు బయటకు రావడంతో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ ప్రారంభమైంది. చాలా మంది ఆమె నిజాయితీగా మాట్లాడారని అభినందించారు. మహిళల గురించి ధైర్యంగా మాట్లాడినందుకు కొందరు ఆమెకు మద్దతు తెలిపారు.
అయితే మరోవైపు కొందరు ఈ విషయాన్ని విమర్శిస్తూ కూడా కామెంట్లు చేశారు. వ్యక్తిగత విషయాలను ఇలా బయట చెప్పడం అవసరం లేదని కొందరు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఏమైనప్పటికీ వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. మహిళల శక్తి, వారి సహనం గురించి మరోసారి ప్రజలు మాట్లాడుకునేలా చేశాయి.