Varanasi Mahesh Look: 'వారణాసి' సినిమా నుంచి రాముడి గెటప్ లీక్..సోషల్ మీడియాలో మోత మోగిపోతుంది?!

Varanasi Mahesh Lord Rama Look: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతోన్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'వారణాసి'. టాలీవుడ్లో అత్యధిక బడ్జెట్తో రూపొందుతోన్న చిత్రం ఇదే కావడం విశేషం. మలయాళ సూపర్ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలకపాత్రలో నటిస్తుండగా.. గ్లోబల్ హీరోయిన్ ప్రియాంకా చోప్రో హీరోయిన్గా, ఎంఎం కీరవాణి సంగీతాన్ని అందజేస్తున్నారు.
దుర్గా ఆర్ట్స్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత కేఎల్ నారాయణ దాదాపుగా రూ.1,200 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. గ్లోబల్ మార్కెట్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని.. భారత పురాణాలు.. ఆధ్యాత్మిక అంశాలతో పాటు టైం ట్రావెల్ అనే అంశంతో ఈ మూవీ రూపొందుతోందని తేలింది.
గతేడాతి హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిలింసిటీలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన 'గ్లోబ్ ట్రోటర్' అనే ఈవెంట్ను ఘనంగా నిర్వహించారు. అదే రోజున ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్తో పాటు టైటిల్ గ్లింప్స్ను విడుదల చేసి ఫ్యాన్స్ను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారు. అదే రూపంలో మహేష్ బాబు ఫస్ట్లుక్ విడుదల అయ్యింది. దీంతో ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రెండ్ అయ్యాయి.
ఆ గ్లింప్స్ వచ్చిన చాలా రోజుల తర్వాత మరోసారి ఆ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ లీక్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. మహేష్ బాబు శ్రీరాముని గెటప్లో ఉన్నప్పుడు లుక్ అంటూ ఓ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. శ్రీరాముని వేషధారణలో ప్రిన్స్ మహేష్ బాబును చూసేందుకు రెండు కళ్లు చాలడం లేదు.
ప్రస్తుతం అందుకు సంబంధించిన ఓ షూటింగ్ ఫొటో వైరల్గా మారింది. అయితే వైరల్ అవుతున్న ఫొటో అసలైనా లేదా నకిలీదా అనేది తేలాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం ఏఐ ట్రెండ్ నడుస్తున్న క్రమంలో ఏది నిజమో.. ఏది ఏఐ అనే దాన్ని పసిగట్టేందుకు చాలా సమయం పడుతుంది.
అయితే ఈ సినిమాలో ఓ 30 నిమిషాల సీక్వెల్ ఇండియాను మొత్తం షేక్ చేస్తుందని కథా రచయిత విజయేంద్ర ప్రసాద్ వ్యాఖ్యానించాడు. రాముడు, కుంభకర్ణుడి మధ్య జరిగే యుద్ధం సినిమా మొత్తానికే హైలైట్ అవుతోందని స్పష్టం చేశారు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది అనగా 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
అయితే ఈ సినిమాలో హీరో మహేష్ బాబు చిన్ననాటి పాత్రలో ప్రముఖ నటుడు ఎన్టీఆర్ కుమారుడు భార్గవ్ రామ్ నటిస్తున్న సమాచారం. ఎన్టీఆర్ చిన్న కుమారుడు భార్గవ్ రామ్ బాల నటుడిగా ఈ సినిమాతో అరంగేట్రం చేస్తారని టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఇందులో నిజమెంతో తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచిచూడక తప్పదు.