Varanasi Movie Cast Salary: వారణాసి సినిమా కోసం మహేష్ బాబు, రాజమౌళి సహా నటీనటుల పారితోషికం ఎంతో తెలుసా..!

Varanasi Movie Cast Salary: రాజమౌళి, మహేష్ బాబు సినిమా కోసం అభిమానులు దశాబ్దాలుగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎట్టకేలకు ఈ సినిమా ఈ యేడాది పట్టాలెక్కింది. ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత మహేష్ బాబుతో సినిమా అనగానే ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ తో చేస్తాడా అనేదానికి ఈ మూవీ టైటిల్ గ్లింప్స్ తో సమాధానం ఇచ్చాడు. ఈ సినిమా కోసం రాజమౌళి, మహేష్ బాబు సహా ఇతర నటీనటులు తీసుకుంటున్న పారితోషికం టాక్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఇండస్ట్రీగా మారింది.
రాజమౌళి, మహేష్ బాబు కాంబినేషన్ లో ఎలాంటి సినిమా కావాలని అభిమానులు కోరుకున్నారో.. అంతకు మించి ‘వారణాసి’ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు టైటిల్ టీజర్ తోనే ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచేసాడు. ముందుగా ఈ సినిమాకు వర్కింగ్ టైటిల్ గా ‘గ్లోబ్ ట్రోటర్’ అని పెట్టి .. చివరకు మన దేశంలో అత్యంత పురాతన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన ‘వారణాసి’ టైటిల్ పెట్టి సినిమాపై బజ్ క్రియేట్ చేశాడు.
రాజమౌళి ఈ సినిమాను దాదాపు రూ. 1200 కోట్ల ($140 మిలియన్లు) బడ్జెట్ తో తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం, జాపాన్, కొరియా సహా ఇతర ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నాడు. అయితే మనకు అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం వారణాసి సినిమా కోసం నటీనటులు అందుకుంటున్న పారితోషికం ఇపుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
విజయేంద్ర ప్రసాద్ కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తున్న ఈ చిత్రనికి రాజమౌళి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మహేష్ బాబు, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, ప్రియాంక చోప్రా లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి మన దేశ ఇతిహాసంతో పాటు వరల్డ్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ గా ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబు కాసేపు శ్రీరామచంద్రుడి పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు.
ఈ సినిమా 2027లో జూలైలో విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు. ఈ సినిమా కోసం నటీనటుల పారితోషికం విషయానికొస్తే.. ఈ సినిమాలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ .. కుంభ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా కోసం
మందాకిని పాత్రలో నటిస్తున్న ప్రియాంక చోప్రా కు ఉన్న గ్లోబల్ ఇమేజ్ దృష్ట్యా ఈ సినిమా కోసం రూ. 30 కోట్ల వరకు పారితోషికం అందుకోబోతున్నట్టు సమాచారం. మన దేశంలో ఓ సినిమా కోసం అత్యధిక రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్న నటిగా ప్రియాంక చోప్రా నిలిచారు.
రాజమౌళి ఈ సినిమా కోసం ఎలాంటి పారితోషికం తీసుకోవడం లేదు. సినిమా ప్రాఫిట్స్ లో లాభాలను తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం. ఈ లెక్కన మన దేశంలో ఓ సినిమా కోసం అత్యధిక పారితోషం అందుకోబోతున్న దర్శకుడిగా రికార్డు క్రియేట్ చేయబోతున్నాడు.
మహేష్ బాబు ‘వారాణాసి’ సినిమా కోసం ఒక్క పైసా తీసుకోవడం లేదు. ఈ సినిమా నిర్మాణంతో పాటు లాభాల్లో వాటా తీసుకోబోతున్నాడు. ఈ సినిమాలో రుద్రగా.. శ్రీరామచంద్రుడి పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ లెక్కన ఈ మహేష్ ఈ చిత్రం కోసం దాదాపు రూ. 200 కోట్ల వరకు పారితోషికం అందుకోబోతున్నట్టు సినీ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఈ చిత్రాన్ని రాజమౌళి.. మన ఇతిహాసాలతో పాటు ఫాంటసీ మిక్స్ చేసి సరికొత్తగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు.