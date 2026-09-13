Varanasi Movie: మహేష్ బాబు–రాజమౌళి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ‘వారణాసి’ నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన లీక్ బయటకు వచ్చింది. భారీ ఆలయ సెట్లో కనిపించిన డైనోసార్ నిర్మాణం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అసలు ఈ డైనోసార్ కథలో ఎందుకు ఉంది? రాజమౌళి ఏం ప్లాన్ చేశారనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో పెరిగింది.
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ‘వారణాసి’ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలో గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా, మలయాళ నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కూడా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సినిమా కథ, పాత్రలు, యాక్షన్ సన్నివేశాలకు సంబంధించిన వివరాలను చిత్రబృందం చాలా వరకు రహస్యంగా ఉంచుతోంది. అయితే షూటింగ్కు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు అప్పుడప్పుడు బయటకు వస్తూ అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.
తాజాగా ‘వారణాసి’కి సంబంధించిన ఓ సెట్ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ ఫొటోలో భారీ ఆలయాన్ని పోలిన సెట్ కనిపిస్తోంది. అయితే అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న విషయం మాత్రం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన భారీ డైనోసార్ నిర్మాణం. ఆలయ వాతావరణం మధ్యలో డైనోసార్ కనిపించడంతో అసలు సినిమాలో రాజమౌళి ఏం చూపించబోతున్నారనే చర్చ మొదలైంది. ఈ డైనోసార్ కథలో భాగమా? ఏదైనా ప్రత్యేక యాక్షన్ సన్నివేశం కోసం దీనిని ఉపయోగిస్తున్నారా? లేక సినిమాలోని మరో ప్రపంచాన్ని చూపించడానికి ఈ సెట్ను రూపొందించారా? అనే ప్రశ్నలు అభిమానుల్లో వస్తున్నాయి. దీనిపై చిత్రబృందం నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక వివరణ రాలేదు.
‘వారణాసి’ సినిమాకు దాదాపు రూ.1300 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ అవుతుందని ఇప్పటికే వార్తలు వచ్చాయి. ఇంత భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్లో పెద్ద సెట్లు, భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలు, ఆధునిక విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే తాజాగా లీకైన సెట్ ఫొటో కూడా సినిమా నిర్మాణం ఏ స్థాయిలో జరుగుతోందో చూపిస్తోంది.
మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ వంటి ప్రముఖ నటులతో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకుని తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్లో కూడా సినిమాను రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం.
అయితే డైనోసార్కు సంబంధించిన అసలు విషయం మాత్రం సినిమా విడుదలయ్యే వరకు సస్పెన్స్గానే ఉండే అవకాశం ఉంది. ఒక్క లీకైన ఫొటోతోనే ఇంత ఆసక్తి పెరిగిందంటే, తెరపై ఈ సన్నివేశాలు ఎలా ఉంటాయో చూడాలని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.