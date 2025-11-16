Varanasi:మహేష్ తో రాజమౌళి ప్లానింగ్ అదుర్స్.. త్రేతా యుగానికి కలియుగానికి ముడి పెట్టిన జక్కన్న..

Varanasi: బాహుబలి తర్వాత ఆర్ఆర్ఆర్ వంటి పీరియాడిక్ మూవీతో భారతీయ ప్రేక్షకులను సమ్మోహన పరిచిన రాజమౌళి.. ఇపుడు మహేష్ బాబుతో చేస్తోన్న సినిమా ఎలా ఉంటుందనేది దానికి శనివారం జరిగిన టైటిల్ ఈవెంట్ లో రివీల్ చేశారు. అంతేకాదు గ్లోబ్ ట్రోటర్ వర్కింగ్ టైటిల్ తో ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకునేలా చేశాడు. తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్ తో ఈ సినిమాపై భారతీయ ప్రేక్షకులతో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఆడియన్స్ తనవైపు చూసుకునేలా చేశాడు.
Varanasi: రాజమౌళి.. ‘యమదొంగ’ నుంచి మాములు కథల నుంచి సోషియో ఫాంటసీ కథల వైపు అడుగు వేసాడు. ఆ తర్వాత ‘మగధీర’తో ఎలాంటి అద్భుతాలు చేయాలో చేసి చూపించాడు. అటు ‘ఈగ’ సినిమాతో మరోసారి సంచనాలనకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచాడు. ఆ ఊపుతూనే ‘బాహుబలి’ సిరీస్ తో భారతీయ ప్రేక్షకులను తనవైపు తిప్పుకునేలా చేశాడు.
ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ లతో ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ ఫిక్షనల్ పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీతో మరోసారి దర్శకుడిగా తన సత్తా ఏంటో చూపించాడు. తాజాగా ఇపుడు మహేష్ బాబుతో ఎలాంటి సినిమా చేయబోతున్నాడనేది చెప్పేశాడు. అది కూడా ఆషామాషీ సినిమా కాదు.
ముఖ్యంగా త్రేతా యుగానికి కలియుగానికి ముడిపెట్టేలా సరికొత్త రాసుకున్నాడు. ఇప్పటి కాలానికి .. ఆ కాలానికి వారణాసితో ఉన్న సంబంధాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించాడు. ముఖ్యంగా శ్రీరాముడిని మోసిన వానర సైన్యంతో కూడిన విజువల్స్ చూస్తే మాటలు రావడం లేదు. మరోసారి ప్రేక్షకులు ఈ మూవీ ఎపుడు వస్తుందా ఎపుడెపుడు చూద్దామా అనేంతగా ఆసక్తి కలిగించాడు. మొత్తం టైటిల్ గ్లింప్స్ విజువల్ వండర్ అని చెప్పాలి.
మరోవైపు పురాణాల ప్రకారం.. కార్బన్ డేటింగ్ ప్రకారం ప్రపంచంలో అతి పురాతన నగరం ‘వారణాసి’.కల్పాంతం తర్వాత మొదట శివుడు ఇక్కడ అడుగుపెట్టినట్టు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మన పురాణ ఇతిహాసాలకు రాముడికి, వారణాసికి ఉన్న సంబంధాన్ని తెలుపుతూ అటు శైవం, ఇటు వైష్ణవం రెండు మిక్స్ చేస్తూ రాజమౌళి ఎలా చూపిస్తాడనేది చూడాలి.
మొత్తంగా మహేష్ బాబు కూడా తన కెరీర్ లో ఎపుడు పౌరాణిక పాత్రలు చేయలేదు. యువరాజు సినిమాలో ఓ పాటలో కృష్ణుడి వేషంలో కనిపిస్తారు. ఇపుడు పూర్తి స్థాయిలో శ్రీరాముడిగా కనిపించబోతున్నాడు. మరి ఆ పాత్రను మనం వెండితెరపై చూడాల్సిందే. మరోవైపు ఇప్పటి కాలంలో మహేష్ బాబు .. ప్రపంచ ట్రావెలర్ గా కనిపించబోతున్నాడు. ఈ సినిమాను 2027లో విడుదల చేస్తున్నట్టు రాజమౌళి ప్రకటించాడు. మొత్తంగా మహేష్ బాబుతో ప్లానింగ్ అదుర్స్ అని చెప్పాలి.