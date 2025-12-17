Varanasi Release: వారణాసి సినిమా షూటింగ్ అప్పుడే అయిపోవచ్చిందా.. పెద్ద షాక్ ఇచ్చిన రాజమౌళి..

Mahesh Babu Varanasi: దర్శక ధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న కొత్త చిత్రం వారణాసిపై.. మరో ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఇటీవల.. హాలీవుడ్ దిగ్గజ దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరూన్తో మాట్లాడిన రాజమౌళి.. ఈ సినిమా షూటింగ్ పరిస్థితిని వివరించారు. ఈ అప్డేట్తో మహేష్ బాబు అభిమానులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
రాజమౌళి మాట్లాడుతూ, “ఈ సినిమాను మేము ఇప్పటికే ఒక సంవత్సరం పాటు షూట్ చేశాం. అయితే పూర్తిగా పూర్తి చేయడానికి ఇంకా 7 నుంచి 8 నెలల సమయం అవసరం” అని స్పష్టంగా చెప్పారు.
రాజమౌళి చెప్పిన దాన్ని ప్రకారం.. వారణాసి సినిమా విడుదలకు ఇంకా కొంత సమయం పడుతుందని అర్థం. అయినా కూడా మహేష్ అభిమానులు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారు. అందుకు ముఖ్య కారణం ఏమిటి అంటే సాధారణంగా రాజమౌళి ఒక సినిమాని ఏకంగా ఐదు సంవత్సరాలు తీస్తారు. కానీ ఇప్పుడు మహేష్ బాబు సినిమా షూటింగ్ కేవలం 8 నెలలు మాత్రమే ఉంది అనడంతో…ఏంటి రాజమౌళి ఇంత తొందరగా మహేష్ బాబు సినిమాని పూర్తి చేసేసారా అని.. అభిమానులు ఒకపక్క ఆనందిస్తూ మరోపక్క ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
అవతార్ సిరీస్ మూడో భాగం Avatar: Fire and Ash డిసెంబర్ 19న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో.. అవతార్ టీమ్ భారత్లో ప్రత్యేక ప్రమోషన్స్ నిర్వహించింది. ఆ క్రమంలో కొంతమంది దర్శకులకు.. అవతార్ 3 సినిమాను..ముందుగా చూపించారు. ఇందులో రాజమౌళి కూడా ఉండడం విశేషం.
ఈ సినిమా చూసిన అనుభవాన్ని రాజమౌళి ఎంతో ఆనందంగా పంచుకున్నారు. “ఈ సినిమా చూస్తూ థియేటర్లో కూర్చున్న చిన్నపిల్లాడిలా ఫీలయ్యాను. విజువల్స్, పాత్రలు, కథనం అన్నీ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అవతార్ సిరీస్ సినిమా ప్రపంచానికి ఒక బెంచ్మార్క్” అని రాజమౌళి ప్రశంసించారు.
ఈ సంభాషణలో జేమ్స్ కామెరూన్ కూడా వారణాసి ప్రాజెక్ట్పై ఆసక్తి చూపించారు. సినిమా షూటింగ్ ఎంతవరకు వచ్చిందని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అంతేకాదు, “నేను వారణాసి సెట్స్కు వచ్చి షూటింగ్ చూడవచ్చా?” అని సరదాగా అడగడం విశేషం. దానికి రాజమౌళి.. మీరు మా సినిమా సెట్ కి వస్తే.. అది భారతీయ సినిమా పరిశ్రమకే.. గర్వకారణం” అని రాజమౌళి తెలిపారు.