Renu Desai: నన్ను కాపాడటానికి ఎవరు లేరు.. ఎమోషనల్ అయిన రేణు దేశాయ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Renu desai emotional on dog killing controversy: రేణు దేశాయ్ తనను కాపాడటానికి తల్లిదండ్రులు, అన్న, భర్త ఎవరు లేరని భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. తనకు అంత శివయ్యే అంటూ మాట్లాడారు. మొత్తంగా రేణు దేశాయ్ చేసిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
రేణుదేశాయ్ ఇటీవల హైదరాబాద్ లో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తంగా వీధి శునకాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మనుషుల్లానే ఆ కుక్కల్ని కూడా భగవంతుడు క్రియేట్ చేశాడన్నారు. వాటిని చంపడం ఏంటన్నారు. నాలుగైదు, కుక్కలు చెడుగా ఉంటే.. అన్ని కుక్కల్ని చంపడం ఏంటని అన్నారు.
కుక్కలు అరిస్తే హనీ కల్గజేస్తే తనకు లేదా జీహెచ్ఎంసీ వారికి చెప్పాలన్నారు. అవి పాపం.. పదేళ్లు మాత్రమే ఉంటాయని అన్నారు. మన చుట్టుపక్కల దోమకాటు, మలేరియా, టైఫాడ్, చికున్ గున్యలు మొదలైన వాటితో చాలా మంది చనిపోతున్నారని అన్నారు.
అదే విధంగా లిక్కర్లు, రోడ్డు ప్రమాదాలు, కొంత మంది తప్పతాగి అమ్మాయిల్ని మానభంగం చేసి చంపుతున్నారని, అందర్ని మనం చంపడంలేదు కదా అన్నారు. మరోవైపు కొన్ని తప్పు చేస్తే అన్నింటికి పనిష్ చేయడం ఏంటని అన్నారు. తనపై ట్రోల్ లు చేస్తున్నారని లేని పోనీ రాతలు రాస్తున్నారన్నారు.
కొంత మంది తన పిల్లలను కుక్కలు కాటు వేయాలని, వారు చనిపోవాలని అంటున్నారని.. ఇలా మాట్లాడకూడదన్నారు. రాజకీయాల్లోకి రావట్లేదన్నారు. ఈ క్రమంలో రేణు దేశాయ్ మరల వారణాసి వెళ్లిపోయారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
కావాలని కొంత మంది తనపై ఫెక్ ప్రచారాలు చేస్తున్నారని, తప్పుగా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని దానికి రియాక్ట్ కానని అన్నారు. తనకు తల్లిదండ్రులు, సోదరులు, భర్త లేరని చెబూతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. తనకు శివయ్యే అన్ని.. ఆయనపై తన బాధను చెప్పుకుంటానన్నారు. మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ తో డైవర్స్ పై ఇష్టమున్నట్లు రాస్తున్నారని బాధపడింది.
ఈ క్రమంలో నటి రేణు దేశాయ్ కాశీలో విశ్వనాథుడు, అన్నపూర్ణమ్మ, కాలభైరవులకు తన బాధల్ని చెప్పుకుంటానని అందుకు తరచుగా కాశీకి వెళ్తానని రేణు దేశాయ్ బోట్ లో ప్రయాణిస్తు ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు. ప్రస్తుతం రేణు దేశాయ్ తనకు ఎవరు లేరని ఎమోషనల్ కావడం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.