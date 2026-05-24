Varun Sandesh:టాలీవుడ్ హీరో వరుణ్ సందేశ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. హ్యాపీ డేస్, కొత్త బంగారు లోకం వంటి సినిమాలతో ఆయన తెలుగు ప్రేక్షకులకు చాలా దగ్గరయ్యారు. ఒకప్పుడు వరుస హిట్స్తో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వరుణ్ సందేశ్ ప్రస్తుతం మాత్రం సినిమాల్లో ఎక్కువగా కనిపించడం లేదు. అయినప్పటికీ ఆయనకు అభిమానుల్లో మంచి క్రేజ్ ఇంకా కొనసాగుతోంది.
ఇటీవల వరుణ్ సందేశ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయన ప్రేమ గురించి చెప్పిన మాటలు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాయి. చాలా సంవత్సరాల క్రితం హీరోయిన్ వితిక షేరు ను వరుణ్ సందేశ్ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ జంట బిగ్ బాస్ తెలుగులో కూడా పాల్గొని ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
అయితే తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్ ఆయనను “మీరు నిజంగా ఎప్పుడైనా రిలేషన్లో ఉన్నారా?” అని ప్రశ్నించారు. దీనికి వరుణ్ సందేశ్ ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు. “హ్యాపీ డేస్ సినిమా తర్వాత నేను ఒక రిలేషన్లో ఉన్నాను” అని తెలిపారు. వెంటనే యాంకర్ “అది హీరోయిన్తోనా?” అని అడగగా, “అవును, ఒక హీరోయిన్తో రిలేషన్లో ఉన్నాను” అని చెప్పారు.
అయితే ఇక్కడే మరో ట్విస్ట్ ఇచ్చారు వరుణ్ సందేశ్. “మీరు అనుకుంటున్న హీరోయిన్ కాదు. వేరే హీరోయిన్” అని అన్నారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఆ హీరోయిన్ ఎవరు అనే చర్చ మొదలైంది. చాలా మంది శ్రద్దా దాస్ కావచ్చు అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కానీ వరుణ్ సందేశ్ మాత్రం ఆమె పేరు ఎక్కడా చెప్పలేదు.
ఇక హ్యాపీ డేస్ సినిమా వరుణ్ సందేశ్ కెరీర్లో ఎంతో ముఖ్యమైన చిత్రం. దర్శకుడు Sekhar Kammula తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా అప్పట్లో యువతను బాగా ఆకట్టుకుంది. కాలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చిన ఈ చిత్రం పెద్ద విజయాన్ని సాధించింది. ముఖ్యంగా వరుణ్ సందేశ్ నటనకు మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం వరుణ్ సందేశ్ చేసిన ఈ కామెంట్స్ టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.