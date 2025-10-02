English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Varun Tej Lavanya Son Name: వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి కొడుకు పేరేంటో తెలుసా..?

Varun Tej Lavanya Tripathi Son Name: మన టాలీవుడ్‌లో ఉన్నమోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ కపుల్‌లో వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠిలు ఒకరు. సినిమా సెట్లో లవ్‌లో పడ్డ ఈ జంట.. 2023లో పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఇక ఇటీవలే లావణ్య త్రిపాఠి పండంటి బాబుకి జన్మనిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.  రెండు రోజుల క్రితమే బారసాల ఫంక్షన్ కేవలం కుటుంబ సభ్యుల మధ్య జరగగా.. తమ ముద్దుల బాబు పేరును అనౌన్స్ చేశారు వరుణ్, లావణ్య. 
మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్.. కొణిదెల నాగబాబు అబ్బాయిగా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. అతి తక్కువ కాలంలోనే తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకొని.. బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సినిమాలతో అలరిస్తున్నాడు. ఈ మధ్యనే కాస్త కెరియర్‌లో కొంచెం వెనుకబడ్డ వరుణ్ .. మళ్లీ మంచి హిట్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు. 

అయితే వరుణ్ తేజ్.. ప్రముఖ నటి లావణ్య త్రిపాఠిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. రీసెంట్‌గానే వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠిలు  అమ్మనాన్నలుగా ప్రమోషన్ పొందారు. బాబుతో ఉన్న కొన్ని క్యూట్ మూమెంట్స్‌ని మెగా ఫ్యామిలీ అంతా షేర్ చేస్తూ తమ ఆనందాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు.   

తాజాగా వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి తమ కొడుకు పేరుని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ప్రకటిస్తూ బారసాల ఫోటోలను కూడా షేర్ చేసారు.   

బాబుకి ఆ ఆంజనేయ స్వామి పేరు కలిసి వచ్చేలా వాయువ్ తేజ్ కొణిదెల అని నామకరణం చేశారు ఈ క్యూట్ కపుల్.   

ఇక ఆ పోస్ట్ చూసిన పలువురు సెలబ్రిటీలు, ఫ్యాన్స్ బ్యూటిఫుల్ నేమ్, బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతూ.. వాయువ్ తేజ్‌కి బ్లెస్సింగ్స్ తెలుపుతున్నారు.

