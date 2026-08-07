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Varun Tej: లావణ్యను అందుకే పెళ్లి చేసుకున్నా..ఎట్టకేలకు మనసు విప్పిన వరుణ్ తేజ్!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 07, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:46 PM IST

Varun Tej:హీరో వరుణ్ తేజ్ తన భార్య లావణ్య త్రిపాఠితో ఉన్న బంధం గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆమెను ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నానో వివరిస్తూ, తమ అనుబంధానికి సంబంధించిన విషయాలను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. వరుణ్ తేజ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

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వరుణ్ తేజ్

మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ నటించిన కొరియన్ కనకరాజు చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి మంచి స్పందనను అందుకుంటోంది. హారర్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో వరుణ్ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో వరుణ్ తేజ్ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకోవడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.తన భార్య లావణ్య త్రిపాఠిని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాననే ప్రశ్నకు వరుణ్ తేజ్ మనసు విప్పి సమాధానం ఇచ్చారు. ఎవరో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకోవాల్సి ఉంది కాబట్టి లావణ్యను పెళ్లి చేసుకోలేదు. నాకు జీవిత భాగస్వామిగా సరైన వ్యక్తి అనిపించింది కాబట్టే ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాను అని తెలిపారు.  

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లావణ్య త్రిపాఠి

తన వ్యక్తిత్వానికి పూర్తిగా భిన్నమైన వ్యక్తి లావణ్య అని వరుణ్ చెప్పారు. నేను చాలా రిజర్వ్డ్‌గా ఉంటాను. కానీ లావణ్య అందరితో కలిసిపోతుంది, చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది. ఆమె వల్ల నేనూ మరింత ఓపెన్‌గా మారాను. ఎప్పుడూ లైట్‌గా, పాజిటివ్‌గా ఉండే స్వభావం ఆమెది. ఆ లక్షణాలే నన్ను ఎక్కువగా ఆకట్టుకున్నాయి అని వెల్లడించారు.  

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వరుణ్ తేజ్ పెళ్లి

పెళ్లికి ముందు తామిద్దరం దాదాపు మూడు సంవత్సరాల పాటు కలిసి ప్రయాణాలు చేశామని, ఆ సమయంలో ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం లభించిందని వరుణ్ చెప్పారు. లావణ్య వ్యక్తుల స్థాయిని బట్టి కాకుండా అందరినీ సమానంగా గౌరవిస్తుంది. ఆమెలో నాకు బాగా నచ్చిన గుణం అదే. ఆమె పెరిగిన కుటుంబ విలువలు కూడా నాకు ఎంతో నచ్చాయి అని అన్నారు.  

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వరుణ్ తేజ్ భార్య

వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి కలిసి మిస్టర్ సినిమాలో నటించిన సమయంలోనే వీరి మధ్య స్నేహం ప్రేమగా మారింది. కొన్నేళ్ల పాటు రిలేషన్‌లో ఉన్న ఈ జంట అనంతరం కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ తమ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఆనందంగా గడుపుతున్నారు.  

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లావణ్య త్రిపాఠి తాజా వార్తలు

ఇక కెరీర్ విషయానికి వస్తే, వరుణ్ తేజ్ నటించిన కొరియన్ కనకరాజు చిత్రానికి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. గత కొన్ని సినిమాల ఫలితాలతో నిరాశ చెందిన వరుణ్‌కు ఈ చిత్రం మంచి కంబ్యాక్‌గా నిలుస్తుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ సినిమా తర్వాత వరుణ్ తేజ్ తన సోదరి నిహారిక నిర్మిస్తున్న బరి చిత్రంలో నటించనున్నారు. ఈ చిత్రంలో తొలిసారి తన తండ్రి నాగబాబుతో కలిసి వరుణ్ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోనుండటం విశేషం. ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై ఇప్పటికే అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.

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Varun Tej
Lavanya Tripathi
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