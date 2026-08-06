/Varun Tej: మా నాన్న కన్నా ఆ ముగ్గురు అమ్మాయిలు అంటేనే ఇష్టం - వరుణ్ తేజ్

Varun Tej: హీరో వరుణ్ తేజ్ ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా 'కొరియన్ కనకరాజు' ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన భార్య లావణ్య త్రిపాఠి గురించి చెప్పిన కొన్ని సరదా విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా "ఇంట్లో లావణ్య వల్ల నేను చెవులు మూసుకుంటా" అని ఆయన చెప్పిన మాటలు అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి.
వరుణ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ తాము తొందరపడి పెళ్లి చేసుకోలేదని చెప్పారు. తాను, లావణ్య దాదాపు ఆరు సంవత్సరాలు ప్రేమలో ఉన్న తర్వాతే పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని వెల్లడించారు. ఒక నిర్దిష్ట వయసు వచ్చిందని మాత్రమే పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆలోచన తమకు ఎప్పుడూ లేదని చెప్పారు.
చాలా మంది 30 లేదా 32 సంవత్సరాలు వచ్చాక పెళ్లి చేసుకోవాలని భావిస్తారని, కానీ తాము ఒకరినొకరు పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాతే జీవిత భాగస్వాములుగా మారాలని నిర్ణయించుకున్నామని వరుణ్ తెలిపారు. అదే తమ బంధాన్ని మరింత బలంగా మార్చిందని అన్నారు.ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్, "మీలా లావణ్య కూడా చాలా సైలెంట్గా ఉంటుందా?" అని అడగగా వరుణ్ నవ్వుతూ ఆసక్తికరమైన సమాధానం ఇచ్చారు. లావణ్య అసలు సైలెంట్ కాదని, ఇంట్లో చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతుందని చెప్పారు.
తన జీవితంలో తాను ఎక్కువగా ప్రేమించే ముగ్గురు మహిళలు తన తల్లి, తన సోదరి, తన భార్య లావణ్య అని వరుణ్ తెలిపారు. లైఫ్ లో తనకు ఆ ముగ్గురు చాలా ఎక్కువ అని, వాళ్ళ నాన్న కొంచెం తక్కువే కానీ వాళ్ళ నాన్న కన్నా కూడా వీళ్ళ ముగ్గురు అంటే చాలా ఇష్టమని చెప్పారు. అయితే ఈ ముగ్గురికీ ఒకే అలవాటు ఉందని, అందరూ కలిసి మాట్లాడటం మొదలుపెడితే ఆ మాటల వేగాన్ని తాను అందుకోలేనని సరదాగా చెప్పారు.
"అందరూ ఒకేసారి మాట్లాడుతుంటే నేను చెవులు మూసుకుని కూర్చుంటాను" అని వరుణ్ చెప్పడంతో అక్కడ ఉన్న వారంతా నవ్వేశారు. ఆయన చెప్పిన ఈ ఫన్నీ వ్యాఖ్య ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ అవుతోంది. లావణ్యలో తనకు మొదట నచ్చిన విషయం గురించి కూడా వరుణ్ మాట్లాడారు. ఇద్దరి ఆలోచనా విధానం చాలా వరకు ఒకేలా ఉంటుందని చెప్పారు. కలిసి నవ్వుకోవడం, సరదాగా గడపడం, చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఆనందాన్ని వెతుక్కోవడం తమ ఇద్దరికీ ఇష్టమని తెలిపారు.
అలాగే ఒక వ్యక్తిని కేవలం తనతో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడో చూసి నిర్ణయించకూడదని తాను ఎప్పుడూ నమ్ముతానని వరుణ్ చెప్పారు. లావణ్య ఇతరులతో ఎలా మాట్లాడుతుంది, వారిని ఎంత గౌరవంగా చూస్తుంది అనే విషయాలను తాను గమనించానని తెలిపారు. అందరితో మర్యాదగా, ప్రేమగా ప్రవర్తించే ఆమె స్వభావమే తనను ఎక్కువగా ఆకట్టుకుందని చెప్పారు.