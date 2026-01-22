Saraswathi Temples: రేపే వసంత పంచమి.. తెలంగాణలో సరస్వతీ ఆలయాలు ఎన్ని? ఎక్కడెక్కడ?

Know Saraswathi Temples In Telagnana Including Basara And Vargal: వసంత పంచమి రేపే కావడంతో సరస్వతీ ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడనున్నాయి. ఈ రోజు పిల్లలకు పెద్ద ఎత్తున అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తారు. అయితే తెలంగాణలో సరస్వతీ ఆలయాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో తెలుసా? ఏపీలో కూడా ఉన్నాయా లేదా అనే వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
వసంత పంచమి సందర్భంగా సరస్వతీ ఆలయాలు భక్తులతో కిక్కిరిసిపోతాయి. సరస్వతీ మాతకు ప్రత్యేక పూజలు చేయడంతోపాటు పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తారు. దీంతో ఆలయాలు కిటకిటలాడుతాయి. వసంత పంచమి సందర్భంగా సరస్వతీ ఆలయాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
చదువుల తల్లీ సరస్వతీ ఆలయాలు దేశంలో చాలా కొన్ని మాత్రమే ఉన్నాయి. జమ్మూ కశ్మీర్లోని ఆలయంతోపాటు తెలంగాణలోని బాసర ఆలయం మాత్రమే ప్రసిద్ధి చెందాయి. తెలంగాణలో నాలుగు సరస్వతీ ఆలయాలు ఉండగా.. ఏపీలో ఒక్కటీ కూడా లేదు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు దక్షిణ భారతదేశంలో బాసరలోని జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది. బాసర ఆలయం గోదావరి నది ఒడ్డున ఉంది. ఈ ఆలయంలో వసంత పంచమి సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. పిల్లల అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తారు. హైదరాబాద్ నుంచి బాసరకు నేరుగా రైలు సౌకర్యం ఉంది. బాసర రైల్వే స్టేషన్ ఆలయం నుంచి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా హైదరాబాద్ నుంచి బస్సుల సదుపాయం కూడా ఉంది.
తెలంగాణలో సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్లో విద్యా సరస్వతి ఆలయం ఉంది. వర్గల్ ఆలయం పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం కోసం ప్రసిద్ధి. వర్గల్ గ్రామంలో కొండపై ఉన్న ఈ ఆలయం బాసర తర్వాత తెలంగాణలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన సరస్వతి ఆలయం. ఈ ఆలయాన్ని శ్రీ విద్యా సరస్వతి ఆలయం అని కూడా పిలుస్తారు. హైదరాబాద్ నుంచి మేడ్చల్, తూప్రాన్ మీదుగా వర్గల్కు సులభంగా చేరుకోవచ్చు. ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేట్ వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
సిద్దిపేట జిల్లాలోనే మరో సరస్వతీ ఆలయం ఉంది. చిన్నకోడూరు మండలం అనంతసాగర్ క్షేత్రంలో సరస్వతీ అమ్మవారు కొలువుదీరారు. సాధారణంగా సరస్వతీదేవి కమలంపై ప్రశాంతంగా కూర్చుని దర్శనమిస్తుంటుంది. కానీ ఇక్కడ నిల్చున్న వీణాపాణిగా కొలువై ఉన్నారు. ఈ ఆలయానికి హైదరాబాద్ నుంచి కరీంనగర్ వెళ్లే దారిలో శనిగరం వద్ద దిగాలి. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో అనంతసాగర్ ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు. సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రం నుంచి బస్సు ఉంటుంది. ఆటోలో చేరుకోవడం సులువు.
హైదరాబాద్ మహానగరంలో కూడా సరస్వతీ ఆలయం ఉంది. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలోని ఆర్ట్స్ కాలేజ్ సమీపంలో శృంగేరి పీఠం ఆధ్వర్యంలో సరస్వతీ ఆలయం ఉంది. నగరం నలుమూలలా నుంచి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి రవాణా సదుపాయం ఉంది.