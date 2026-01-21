English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vasant Panchami 2026: మరో రెండు రోజుల్లో వసంత పంచమి.. అక్షరాభ్యాసంకు శుభమూహుర్తం ఏంటంటే..?

Vasant Panchami 2026: మరో రెండు రోజుల్లో వసంత పంచమి.. అక్షరాభ్యాసంకు శుభమూహుర్తం ఏంటంటే..?

Vasant Panchami saraswati puja: వసంత పంచమి రోజున చాలామంది సరస్వతి అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు. ముఖ్యంగా కొంత మంది వసంత పంచమి రోజున  తమపిల్లలకు అక్షరాభ్యాసంను చేయిస్తారు. ఈ రోజు విద్యను ప్రారంభిస్తే జీవితంలో గొప్పస్థానంకు చేరుకుంటారంటారు.
 
 జ్యోతిష్యపండితుల ప్రకారం వసంత పంచమి అనేది చాలా శక్తివంతమైనది. ఈరోజున చేసే వ్రతాలు, పూజలు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. మనం ఈసారి వసంత పంచమిని శుక్రవారం అంటే జనవరి 23న జరుపుకుంటున్నాం. ఆరోజున చాలా మంది  అక్షరాభ్యాసంలను నిర్వహిస్తారు. వసంత పంచమి అనేది చదువుల తల్లి సరస్వతి అమ్మవారి జన్మదినంగా చెబుతారు. ఏడాదిలో అత్యంత శుభదినాల్లో వసంత పంచమి ఒకటి. ఈరోజు చాలా మంది మామిడి చిగురు  తొలి పువ్వులను ఆ దేవుడికి అర్పిస్తారు. అదే విధంగా వసంత పంచమి రోజున సరస్వతి అమ్మవారిని పూజించుకుంటారు.

స్కూళ్లలో సరస్వతి పూజల్ని నిర్వహిస్తారు. చాలా మంది ఈ రోజున తమ పిల్లలకు  అక్షరాభ్యాసంను చేయిస్తారు. ఈ రోజున పెన్నులు, పలకలు, పుస్తకాలు పంచి పెడతారు. ఈ విధంగా చేస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహం కల్గుతుందని చెబుతుంటారు.

వసంత పంచమి రోజున బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో నిద్రలేచి శుచిగా స్నానంచేసి, శుభ్రమైన వస్త్రాలను ధరించాలి. అదే విధంగా సరస్వదిదేవీ అమ్మవారిని పూజించుకొవాలి. ఈ రోజున ఉదయం 4 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు శుభమూహుర్తం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. అదే విధంగా వసంత పంచమి రోజున ఏ పని మొదలు పెట్టిన కూడా అది నిర్విఘ్నంగా పూర్తవుతుందని పండితులు చెబుతారు. అందుకే జ్యోతిష్యం ప్రకారం వసంత పంచమికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉందని చెబుతారు.

ముఖ్యంగా తమ పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయించుకొవాలని అనుకునే వారు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న బాసరలో చేయిస్తే  లేదా దగ్గరలోని ఏదైన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయాల్లో చేయిస్తే మంచి జరుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.  

అందుకే చాలా మంది  వసంత పంచమి రోజున  అక్షరాభ్యాసంలను చేయిస్తారు. ఈ రోజున సత్యనారాయణ వ్రతం, ఉపవాసం, లలిత సహస్రనామ పారాయణం, సరస్వతి పూజలు, గొప్ప యోగాలను కల్గిస్తాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈరోజున బంగారం లేదా వెండి మొదలైన వాటిని కొనుగోలు చేయాలని ఇది మంచి యోగాలను ఇస్తాయని పండితులు సూచిస్తున్నారు.  

