  • Vasantha Panchami 2026: వసంత పంచమి వేళ ఈ రాశుల వారికి సరస్వతి ఆశీస్సులు.. వీరికి జ్ఞానంతో పాటు అదృష్టం రెట్టింపు!

Vasantha Panchami In 2026 Zodiac Sign: వసంత పంచమి పండగ రోజు నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా జనవరి 23వ తేదీ నుంచి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.

Vasantha Panchami In 2026 Zodiac Sign Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా వసంత పంచమి పండగకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ రోజున జ్ఞాన దేవత సరస్వతి దేవిని పూజిస్తారు. ముఖ్యంగా హిందువులంతా ఈరోజును సరస్వతి పంచమిగా కూడా పిలుస్తారు. జ్ఞానం సంగీతం విద్య అదృష్టానికి సూచికగా భావించే సరస్వతి దేవిని ఈరోజు పూజించడం చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్యుడు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది వసంత పంచమి జనవరి 23వ తేదీన వచ్చింది. అదే రోజు బుధ గ్రహం తన రాశిని మార్చుకోబోతోంది..
 
జనవరి 23వ తేదీన బుధుడు 10 గంటల సమయంలో శ్రవణా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. అలాగే ఇదే రోజు బృహస్పతి చంద్రుని కర్కాటకంలో నాలుగవ స్థానంలో ఉంటాడు. దీని కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రాజయోగం వసంత పంచమి రోజున ఏర్పడడం కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదం అని జ్యోతిష్యులు చెప్తున్నారు. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయట..   

వసంత పంచమి రోజున మేష రాశి వారికి బుధుడి సంచారం వల్ల అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్న మంచి ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. వ్యాపారాల్లో కొత్త అవకాశాలు కూడా తలెత్తవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం కూడా నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది.  

వసంత పంచమి రోజు నుంచి కర్కాటక రాశి వారికి ఊహించని స్థాయిలో పనుల్లో పురోగతి పెరుగుతుంది. సరస్వతీ దేవి ఆశీస్సులతో వీరు చదువుల్లో బాగా రాణించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఏదైనా పనులు నేర్చుకోవడంలో ముందుంటారు. స్నేహితులతో సంబంధాలు మరింత బలపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే కొన్ని రకాల అద్భుతమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు.  

కన్యా రాశి వారికి వసంత పంచమి రోజు నుంచి కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో సీనియర్ల నుంచి అద్భుతమైన మద్దతు లభిస్తుంది. దీని కారణంగా అన్ని రకాల పనులు సులభంగా చేయగలుగుతారు అలాగే సరస్వతీ మాత ఆశీస్సులతో కొత్త ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గి ఒత్తిడి కూడా ఊహించని స్థాయిలో తగ్గుతుంది.  

మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సరస్వతి దేవి అనుగ్రహం వల్ల ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వృత్తి వ్యాపారాల పరంగా అనుకున్న పనులన్నీ ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి చదువులపై ఆసక్తి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. జ్ఞానం కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది. ప్రశాంతమైన మనసుతో ఎంతో బాగుంటారు.  

