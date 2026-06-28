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Vastu Plants: గుమ్మం ముందు ఈ మొక్కలు ఉంటే డబ్బే డబ్బు.. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం వెంటనే వీటిని తెచ్చుకోండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 28, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:25 PM IST

Vastu Plants For Goodluck: ఇంటి గుమ్మం ముందు ఈ మొక్కలు ఉంటే ఆ ఇంట్లో ధనలక్ష్మి తాండవమే.. మనం నిత్యం నివాసం ఉండే ఇంట్లో కొన్ని వస్తువుల విషయంలో కేవలం నిత్య పూజ, శుభ్రత మాత్రమే కాకుండా, ఇంటి బయట కొన్ని ప్రత్యేకమైన వస్తువులను లేదా మొక్కలను అమర్చడం వల్ల ఆ ఇంటికి ఎంతో శుభప్రదం అవుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లోకి ధనలక్ష్మి తాండవం చేస్తుంది. ప్రధానంగా మన ఇంటి ద్వారం విషయంలో పాటించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలు, పద్ధతులు ఉన్నాయి, అవి ఏంటో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
 

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వాస్తు చిట్కాలు

ముందుగా, ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. అదే విధంగా మీ మెయిన్ డోర్ కూడా ఎల్లప్పుడూ నీట్ గా ఉండేలా చూసుకోవడం చాలా అవసరం; దానిపై దుమ్ము పట్టకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. మెయిన్ డోర్ కి ఎక్కడా రంధ్రాలు పడకుండా, చూడటానికి అందవిహీనంగా మారిపోకుండా చూసుకోవాలి. మీ మెయిన్ డోర్ పైన స్వస్తిక్, ఓం, త్రిశూలం వంటి పవిత్ర గుర్తులను వేసి ఉంచడం మంచిది.  

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ఇంటి గుమ్మం వాస్తు

ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తి లేదా పాజిటివిటీ ప్రవేశిస్తుంది, దీనివల్ల నెగెటివిటీకి ఎక్కడా ఆస్కారం ఉండదు. అంతేకాకుండా, ఇంటి గుమ్మానికి ఎప్పుడూ పచ్చని ఆకులను కట్టడం అలవాటు చేసుకోవాలి. దీనితో పాటుగా, ఇంటి గుమ్మం బయట తులసి మొక్క, కలబంద, మనీ ప్లాంట్ వంటి మొక్కలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఎంతో శ్రేయస్కరం.  

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ధనలాభం కలిగించే మొక్కలు

ప్రతిరోజు తులసి మొక్కకు భక్తితో పూజ చేయాలి. ఒకవేళ మీకు నిత్యం వీలు కాకపోతే, వారంలో కనీసం ఒక్కసారైనా తప్పనిసరిగా పూజ చేస్తూ, ఆ మనీ ప్లాంట్ సంరక్షణ లేదా కేర్ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తులసిమాతను లక్ష్మీదేవితో సమానంగా భావిస్తారు. కాబట్టి తులసి మొక్క ఇంటి గుమ్మం వద్ద ఉంటే, అది ఇంట్లోకి ధనలక్ష్మిని ఆకర్షిస్తుంది.  

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లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం

అయితే, ఈ తులసి మొక్క పక్కన ఎప్పుడూ ముళ్ళ చెట్లను పెంచకూడదు, ఎందుకంటే అది నెగెటివిటీకి ఆస్కారం ఇస్తుంది. లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహిస్తుంది. తులసి చెట్టు పక్కన ఎల్లప్పుడూ కలబంద చెట్టు లేదా ఇతర పూల మొక్కలు ఉండేలా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.  

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ఇంటి ముఖద్వారం వాస్తు చిట్కాలు

మీ ప్రధాన ద్వారం గడపకు నిత్యం పసుపు రాయండి. దీనివల్ల ఇంట్లోకి బ్యాక్టీరియా, క్రిములు రాకుండా ఉండడమే కాకుండా, ఇంట్లో పాజిటివిటీ కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. మన పూర్వీకుల కాలం నుండి మన భామల కాలం నాటి వరకు కూడా ఇంటి గుమ్మానికి పసుపు రాసి, పసుపు బొట్లు పెట్టడం వంటి ఆచారాలను మనం చేస్తూనే ఉన్నాము. ఇది ఇంటికి మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

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