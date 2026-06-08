/Vastu Tips For Money: మీ ఇంట్లో చిన్న వాస్తు మార్పుతో మీ ఇంట్లో డబ్బుకు కొదవుండదు..

Keep Changes Vastu Changes: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో వాస్తు శాస్త్రానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. మనకున్న ఎనిమిది దిక్కుల్లో ఇంట్లో ఏ మూలన ఏది ఎక్కడా ఉండాలనేది వాస్తు శాస్త్రం నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరు ప్రజలు వాస్తును నమ్ముతున్నారు. దాని అనుగుణంగా తమ ఇంట్లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటున్నారు. ఇక ఇంట్లో ఈ చిన్న వాస్తు మార్పుతో మీ ఇంట్లో డబ్బుకు కొదవ ఉండదని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతున్న మాట.
Money Gain for Vastu Tips: ఇంట్లో శాంతి, సామరస్యం వెల్లివిరయడంతో పాటు సంపదను కాపాడటంలో వాస్తు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. అందువల్ల, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సలహా మీరు కోటీశ్వరుడు కావడానికి దోహదపడుతుంది. మన ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని కాపాడటంలో వాస్తు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. వాస్తు నిపుణులు దీని కోసం ఎల్లప్పుడూ కొన్ని అమూల్యమైన సూచనలు చేస్తుంటారు. ఇంట్లోని కొన్ని వస్తువులు అనేక సమస్యలకు పరిష్కారంగా చూపబడ్డాయి.
వాస్తు దోషాలను తొలగించడంలో అమెథిస్ట్ మొక్కలు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయట. ఇంట్లో అనవసరమైన గొడవలు, ఉద్రిక్త వాతావరణం లేదా ఆర్థిక వృద్ధికి దోహదపడటంలో ఇది సహాయకారిగా పనిచేస్తుంది.ఇంటిలోని ప్రతి మూలలో ఉన్న ప్రతికూలతను తొలగించడంలో అమెథిస్ట్ చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. దీని కోసం, కొన్ని అమెథిస్ట్ ముక్కలను ఒక గాజు గిన్నెలో నింపి, దానిని బహిరంగ ప్రదేశంలో ఉంచండి. అది ఎవరికీ కనిపించకూడదు. వీటిని ప్రతి నెలా దానిని మారుస్తూ ఉండండి. ఇది ఇంటి నుండి ప్రతికూలతను తొలగిస్తుంది. మన మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంచడంలో దోహదం చేస్తుంది.
స్నానాలగది మరియు మరుగుదొడ్డికి వాస్తు: వాస్తు ప్రకారం, స్నానాలగది, మరుగుదొడ్డిలోని వాస్తు సమస్యలు ఇంట్లో ఆటంకాలను కలిగిస్తుంటాయి. కాబట్టి ఒక గిన్నెలో కాగితపు ముక్కను ఉంచి, దానిని స్నానాలగది, మరుగుదొడ్డి యొక్క ప్రతి మూలలో ఉంచండి. ఇది వాస్తు దోషాలని తొలిగిస్తుందట.
ఆర్థిక ఇబ్బందులకు కాగితం: మీరు వ్యాపారం లేదా ఆర్థిక విషయాలలో ఇబ్బందుల్లో ఉంటే, ఒక కాగితపు ముక్కను ఎర్రటి వస్త్రంతో కట్టి, మీ పని ప్రదేశం దగ్గర ఉంచుకోండి. ఇది మీ ఇల్లు లేదా వ్యాపారం నుండి ప్రతికూల శక్తిని తొలగించి, మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడంలో దోహదం చేస్తుంది.
చెడు కలలు మీ నిద్రను పాడు చేస్తాయి.. కొన్నిసార్లు మీరు రాత్రి ఆలస్యమైన సరిగా నిద్రపట్టదు. దీని కోసం, మీ దిండు కింద ఒక చిన్న కాగితపు ముక్కను ఉంచండి. ఇది మనశ్శాంతిని పంచుతుంది. ఈ వాస్తు పరిహారాలు మీ ఇంటి వాతావరణాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు వాస్తు నిపుణులు, పండితులు చెప్పిన అభిప్రాయాలనే మేము ప్రస్తావించాము. ఇది జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. ఈ వాస్తు సూచనలను పాటించే ముందు అందులో నిపుణులైన వారి సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది.