Vastu Tips: మీ వంటగదిలో ఈ వస్తువులు ఉన్నాయా? ఇవి లేకపోతే అశుభం జరుగుతుంది!

Kitchen Vastu Tips: వంటగదికి సంబంధించిన అనేక నియమాలను వాస్తు శాస్త్రం కూడా ప్రస్తావిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు. వంటగదిలో ఎప్పుడూ ఖాళీగా ఉంచకూడని వాటిని వాస్తు శాస్త్రం వివరిస్తుంది. లేకపోతే ఇంట్లో నివసించే వాళ్లకి ప్రతికూల పరిణామాలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.  
వంటగది వస్తువులైన మసాలా దినులు పూర్తిగా అయిపోయిన తర్వాతే కొనుగోలు చేసే అలవాటు చాలా మందికి ఉంటుంది. కానీ వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. ఉప్పు ఉంచిన పాత్రను ఎప్పుడూ ఖాళీగా ఉంచకూడదు. ఇది జీవితంలో ప్రతికూలతను పెంచుతుంది. దీనితో పాటు మీ వంటగదిలో ఆవ నూనెను ఎప్పుడూ ఖాళీగా ఉంచకూడదు.    

వంటగదిలో పసుపు ఒక ముఖ్యమైన సుగంధ ద్రవ్యం. అది లేకుండా ఏ వంటకం అయినా రుచి అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. దీనితో పాటు దీనిని ముఖ్యంగా శుభ కార్యక్రమాలలో ఉపయోగిస్తారు. వాస్తు ప్రకారం వంటగదిలో పసుపును ఎప్పుడూ ఖాళీగా ఉంచకూడదు.     

భారతీయ సంస్కృతిలో శనగ పిండి మన ఆహారంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. దీనిని చాలా వంటలలో ఉపయోగిస్తారు. మీ వంటగదిలో శనగ పిండి అయిపోతే.. దాని వల్ల గౌరవం కోల్పోవచ్చని వాస్తు శాస్త్రంలో నమ్ముతారు. దీనితో పాటు బియ్యం ఎప్పుడూ అయిపోకూడదు. ఎందుకంటే ఇది శుక్ర గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అది అయిపోయినప్పుడు డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తుతాయి.    

(గమనిక: పైన పొందుపరచిన సమాచారం కేవలం మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)  

Vastu Vastu tips things that should not be missing in the kitchen things that should be filled in the kitchen Kitchen vastu tips Vastu advice

