/వాస్తు చిట్కాలు: గోడ గడియారం ఈ దిశలో ఉంటే మీరు అప్పులు పాలవడం గ్యారంటీ..!!

Vastu tips for Clock:గోడ గడియారం అని తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు. ఇంట్లో గడియారం దిశ బట్టి మీ టైమ్ కూడా మారుతు ఉంటుంది. అవును వాస్తు శాస్త్రంలో గోడ గడియారం ఏ దిశ వైపు పెట్టాలో పెట్టకూడదనే విషయాలనున్నాయి. గడియారం ఉన్న దిశను బట్టి మీ జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది.
Wall Clock Vastu: సాధారణంగా, ఇంట్లోని ప్రతి వస్తువు మన జీవితాలపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుందనే చెప్పాలి. గడియారం కూడా వాటిలో ఒకటని చెప్పాలి. వాస్తు ప్రకారం, గడియారానికి మన జీవితంతో విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. చాలా మందికి ఇంట్లో గడియారాన్ని ఏ దిశలో ఉంచాలో తెలియదు. ఇల్లు కట్టడం నుండి ఇంట్లో ఉంచే వస్తువుల వరకు ప్రతిదానికీ వాస్తు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తులున్నట్లైయితే.. అనేక సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ఉన్నపుడు ఆనందం, శ్రేయస్సు పెరుగుతాయి. అందువల్ల, ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇల్లు ఎల్లప్పుడూ ఆనందం, శ్రేయస్సుతో పాటు సానుకూల శక్తితో నిండి ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. సాధారణంగా, ఇంట్లోని ప్రతి వస్తువు మన జీవితాలపై తెలిసో తెలియకో పెను ప్రభావాన్ని చూపుతుంటాయి. గడియారం కూడా వాటిలో ఒకటి. వాస్తు ప్రకారం, గడియారానికి దానికంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానం అంటూ ఉంది. మరి, ఇంట్లో గడియారాన్ని ఏ దిశలో ఉంచాలనే విషయానికొస్తే.
ఉత్తర దిశ: వాస్తు ప్రకారం, ఉత్తర దిశను సంపద, శ్రేయస్సుకు అధిపతి అయిన కుబేరుని దిశగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల, మీ ఇంటి ఉత్తర దిశలో గడియారాన్ని ఉంచడం వల్ల ఆర్థిక పురోగతితో పాటు సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.
తూర్పు దిశ: ఈ దిశను సూర్యుని దిశగా పరిగణిస్తారు. ఇది జ్ఞానం, విజయం, శక్తికి మూలం. తూర్పు దిశలో గడియారాన్ని ఉంచడం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఇంట్లో ఉండే పిల్లలకు చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు విజయానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ఈ దిశ విద్యార్థులకు, ఉద్యోగస్తులకు అనుకూలం.
పశ్చిమ దిశ: వాస్తు ప్రకారం, ఏ కారణం చేతనైనా ఉత్తరం లేదా తూర్పున గడియారాన్ని ఉంచడం సాధ్యం కాకపోతే, ప్రత్యామ్నాయంగా పశ్చిమ దిశను ఎంచుకోవచ్చు. ఇది ఓ రకంగా తటస్థ దిశ.
ఈ దిశలో గడియారాన్ని ఎప్పుడూ ఉంచవద్దు..
దక్షిణ దిశను యముని దిశగా పరిగణిస్తారు. వాస్తు ప్రకారం, ఈ దిశలో గడియారాన్ని ఎప్పుడూ ఉంచకూడదని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్న మాట. ఒకవేళ ఉంచితే, జీవితంలో ఆటంకాలు, మీపై మానసిక ఒత్తిడితో పాటు అనారోగ్య సమస్యలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.
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