Vastu Tips: ఆర్ధిక సమస్యలతో అప్పులతో బాధపడుతున్నారా..! ఇంట్లో ఈ మొక్కలను పీకి పారేయండి..!

Vastu Tips for Plants:  ఆర్ధిక సమస్యలు, అప్పులతో బాధపడుతున్నారా..  అయితే మీ ఇంట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ మొక్కల పీకి పారేయండని వాస్తు పండితులు చెబుతున్న మాట. ఈ మొక్కలను పీకి పారేస్తే.. మీరు గత కొన్నేళ్లుగా అనుభవిస్తున్న  ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పుల బాధలు తీరిపోతాయి. 
Vastu Jyothishyam:  జ్యోతిషశాస్త్రంలో వాస్తు శాస్త్రం చాలా ముఖ్యమైనది. అయితే, వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో 5 రకాల మొక్కలను ఉంచకూడదని వాస్తు చింతామణి చెబుతున్న మాట.ఈ 5 రకాల మొక్కలు ఇంట్లో పెంచితే ఆర్ధిక సమస్యలు, అప్పులు బాధ మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంది.  ఇంతకీ ఆ మొక్కలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం..

చింతపండు చెట్టు: వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంటి ప్రాంగణంలో, ప్రధాన ద్వారం వద్ద చింతపండు చెట్టు ఉండటం అశుభంగా పరిగణిస్తోంది వాస్తు శాస్త్రం. ఇది  ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తులను ఆకర్షించే గుణం ఉందని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్న మాట.  దీనితో పాటు, ఇది ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా కలిగించే అవకాశాలున్నాయి. 

మర్రి చెట్టు: వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో మర్రి చెట్టు ఉండటం మంచిది కాదు.  ఇది ఇంటి ఆవరణలో ఉంటే అది భూమిలోకి చొచ్చుకొని పోయి ఇంటిని లోపల నుంచి గుల్ల చేస్తోంది. అందువల్ల ఈ చెట్టును ఇంటి పరిసరాల్లో పెంచకూడది వాస్తు శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్న మాట.  

జిల్లేడు చెట్టు: ఇంట్లో జిల్లేడు చెట్టు ఉండటం అశుభంగా పరిగణిస్తారు. అంతేకాకుండా, ఈ మొక్క ఇంట్లో ఉంటే ఆర్థిక సమస్యలు పెరుగుతాయని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్న మాట. అందుకే దీన్ని ఇంటి లోపల ఉంచకూడదనేది వాస్తు పండితులు చెప్పే మాట.

ఓ రకమైన పూల చెట్టు: ఇంటి ముందు లేదా లోపల కరిజలి చెట్టు ఉంటే, ఇంట్లో నిరంతరం తగాదాలు వస్తుంటాయని వాస్తు నిపుణులు  చెప్పే మాట.  దీనితో పాటు, అనవసరమైన వాదనలు, ఆర్థిక సమస్యలు, కుటుంబ సభ్యులు ఒకరితో ఒకరు కలిసి ఉండకపోవడం వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఎంతగానో ఉంది.

కాక్టస్ లేదా ముళ్ల మొక్కలు: ఇంట్లో కాక్టస్ లేదా ముళ్ల మొక్కలు ఉండటం అశుభంగా పరిగణిస్తారు. ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే, అవి కుటుంబ సభ్యులలో ఉద్రిక్తతతో పాటు  ఒత్తిడి వంటి సమస్యలను కలిగిస్తాయి. అలాగే, అవి జీవితంలో అడ్డంకులను తెచ్చి ఆర్థికంగా నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి.మొత్తంగా  5 రకాల మొక్కలను పెంచడం అంత మంచిది కాదేనే అభిప్రాయం ఉంది. 

గమనిక:  ఈ కథనంలోని విషయాలన్నీ వాస్తు నిపుణులు అభిప్రాయాలు మాత్రమే. ఇందులోని అంశాలను ZEE Media NEWS ధృవీకరించడం లేదు.

