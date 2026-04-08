Veg Curry: చికెన్ లాగా టేస్టీగా ఉండే వెజ్ చికెన్ కూర ఎలా చేయాలో తెలుసా..!

Veg Chicken Like Curry:వెజ్ తినేవాళ్లకు కూడా నాన్వెజ్ రుచులు మిస్ అవుతుంటాయి. అలాంటి వాళ్ల కోసం ఇప్పుడు చెప్పే ఈ వెజ్ చికెన్ కూర చాలా మంచి ఆప్షన్. ఇది అసలు చికెన్ కూర లాగా టేస్ట్ ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా మీల్ మేకర్తో చేసే ఈ కూర ఇంట్లో అందరికీ నచ్చుతుంది. చాలా సింపుల్గా..తక్కువ టైమ్లో చేసుకోవచ్చు.
ముందుగా మీల్ మేకర్లు (సోయా చంక్స్) తీసుకోవాలి. ఇవి వేడి నీటిలో 10 నిమిషాలు నానబెట్టాలి. తర్వాత వాటిని బాగా పిసికి నీరు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేస్తే మీల్ మేకర్లు సాఫ్ట్గా అవుతాయి.
ఇప్పుడు ఒక పాన్ తీసుకుని కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక తరిగిన ఎర్రగడ్డ ముక్కలు వేయాలి. అవి బంగారు రంగులోకి మారే వరకు వేయించాలి. తర్వాత తరిగిన టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించాలి. తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసి కొద్దిసేపు వేయించాలి.
ఇది మొత్తం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో వేసి పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మళ్లీ పాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసి ఈ పేస్ట్ను వేసుకోవాలి. కొద్దిసేపు బాగా వేయించాలి. తర్వాత అందులో ముందుగా సిద్ధం చేసిన మీల్ మేకర్లు వేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు పసుపు, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసి బాగా కలపాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా నీరు కూడా వేసుకోవచ్చు. తర్వాత మూత పెట్టి 10 నిమిషాలు మద్యమ మంటపై ఉడికించాలి.
ఇలా ఉడికిన తర్వాత కూర నుంచి మంచి సువాసన వస్తుంది. ఈ కూర రుచిగా, చికెన్ కూరలా ఉంటుంది. చివరగా కొత్తిమీర వేసుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ పెరుగుతుంది. ఈ వెజ్ చికెన్ కూరను చపాతీ, రైస్ లేదా రోటీతో తింటే చాలా బాగుంటుంది. వెజ్ తినేవాళ్లు కూడా ఇప్పుడు ఈ రుచిని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ చేయాలనిపిస్తుంది.