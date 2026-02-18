English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Vegetable Rates: హైదరాబాద్‌లో నేటి కూరగాయల ధరలు.. ఆకాశాన్నింటిన ఆ వెజిటేబుల్ రేట్..!

Vegetable Rates: హైదరాబాద్‌లో నేటి కూరగాయల ధరలు.. ఆకాశాన్నింటిన ఆ వెజిటేబుల్ రేట్..!

Vegetable Price Today: హైదరాబాద్‌లో ఫిబ్రవరి 18 నాటికి కూరగాయల ధరలు సాధారణ స్థాయిలోనే ఉన్నాయి. మార్కెట్ వర్గాల ప్రకారం ప్రాంతాల మధ్య కొద్దిగా తేడాలు ఉన్నా మొత్తంగా చూస్తే వినియోగదారులకు ఎక్కువ భారం లేదు. చలికాలం ముగిసే దశలో ఉండటం సరఫరా మార్పులు, రవాణా ఖర్చులు వంటివి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
 
1 /5

రైతు బజార్లలో రిటైల్ మార్కెట్లలో టమాటా ఉల్లిపాయ బంగాళాదుంప వంటి రోజువారీ కూరగాయలు మధ్యస్థ ధరల్లోనే దొరుకుతున్నాయి. టమాటా కిలోకు 18 నుంచి 28 రూపాయలు, ఉల్లిపాయ 28 నుంచి 35 రూపాయలు, బంగాళాదుంప 22 నుంచి 30 రూపాయలు ఉన్నాయి. బెండకాయ 40 నుంచి 55 రూపాయలు, దొండకాయ 35 నుంచి 50 రూపాయలు వంకాయ 25 నుంచి 40 రూపాయలు ఉన్నాయి. 

2 /5

ఇక గ్రీన్ బీన్స్ కిలోకు 70 నుంచి 95 రూపాయలు, పచ్చిమిర్చి 40 నుంచి 60 రూపాయలతో పాటు మరికొన్ని కూరగాయలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయి. క్యారెట్ 35 నుంచి 50 రూపాయలు, క్యాబేజీ 18 నుంచి 25 రూపాయలు, కాలీఫ్లవర్ ఒక్కటి 20 నుంచి 40 రూపాయలు, కొత్తిమీర కట్ట 8 నుంచి 15 రూపాయలు ఉంది.  

3 /5

కొన్ని కూరగాయల సరఫరా తక్కువగా ఉండటం, రవాణా ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ధరలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. వాతావరణ మార్పులు, చలి తగ్గడం వల్ల కొన్ని పంటలు ఆలస్యంగా వస్తున్నాయి. మార్కెట్ డిమాండ్ కూడా రోజువారీ ధరలను ప్రభావితం చేస్తోంది.   

4 /5

గతంలో టమాటా ధరలు బాగా పెరిగినా సరఫరా పెరగడంతో.. ఇప్పుడు రేట్స్ తగ్గాయన్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్ స్థిరంగా ఉంది. కూరగాయల ధరలు తక్కువగా దొరకాలంటే రైతు బజార్లు, ఉదయం మార్కెట్లు, హోల్‌సేల్ యార్డులు మంచి ఎంపిక.   

5 /5

ఉదయం తాజా సరుకు ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి ధరలు కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి. సీజన్‌లో లభించే కూరగాయలు కొనడం వల్ల ఖర్చు తగ్గుతుంది. రాబోయే వేసవి కాలంలో సరఫరా పరిస్థితుల ఆధారంగా ధరలు మారవచ్చని వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ధరలు పోల్చి కొనడం సీజనల్ కూరగాయలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది.

Today Vegetable Price Vegetable Prices Vegetable Rate Today February 18 Vegetable Prices weekend market Tomato Rate onion price

Next Gallery

YouTube: యూట్యూబ్ రావట్లేదు.. అసలేం అయిపోయింది అంటూ తెగ ఫీల్ అవుతున్న యూసర్లు..!