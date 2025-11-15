English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vegetable Price Today: భయపెడుతున్న బెండకాయ..ఘాటెక్కెస్తున్న మిర్చీ.. వారాంతం సంతకు వెళ్తున్నారా? తాజా కూరగాయల ధరల లిస్ట్ ఇదిగో..!!

Vegetable Price Today: మార్కెట్లో కూరగాయల ధరలు మళ్లీ భగ్గుమంటున్నాయి. గతనెల చివరి వారంతో పోల్చి చూస్తే పలు రకాల ధరలు పెరగడంతో సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.  ప్రతి కూరలో తప్పనిసరిగా వినియోగించే పచ్చిమిర్చి రేట్లు ఘాటెక్కిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వీకెండ్ మార్కెట్లో కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /7

వీకెండ్ ఉద్యోగులకు సెలవు ఉంటుంది. పిల్లలకు స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో గృహిణులకు కూడా కాస్త సమయం ఉంటుంది. వీరంతా ఏ పనులున్నా ఈ రెండు రోజుల్లోనే పూర్తి చేసుకుంటారు. ఇంట్లోకి కావాల్సిన సరుకులు కొనుగోలు చేస్తారు. అందుకే వీకెండ్స్ లో హైదరాబాద్, విశాఖ, విజయవాడ వంటి నగరాలతోపాటు చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో కూరగాయల సంతలు జరుగుతుంటాయి. ఉద్యోగులు, గృహిణులు వారానికి సరిపడా కూరగాయలను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. 

2 /7

మీరు కూడా ఈ వీకెండ్ లో కూరగాయలు కొనాలని మార్కెట్ కు వెళ్తున్నారా. అయితే  మార్కెట్ కు వెళ్లే ముందు కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి. దేనిని ఎంత ధరకు కొనాలి, ఎక్కడ తక్కువ రేటు దొరుకుతుందో తెలుసుకోవడానికి ఈ సమాచారం ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా ముందే ధరలు చెక్‌ చేసుకోవడం ద్వారా అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చు.

3 /7

ప్రస్తుతం టమాటా ధరలు కిలోకు రూ. 30 నుండి రూ.40 వరకు ఉన్నాయి. గతంలో రూ.15–రూ.25 మధ్య ఉండగా ఇప్పుడు కొంత పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో టమాటా ధరలు ఇంకా పెరిగే అవకాశముందని రైతులు,  వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.   

4 /7

ఉల్లిపాయ ధరలు మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. మార్కెట్‌లో కిలో రూ.15–రూ.20 మధ్య లభిస్తోంది. వినియోగదారులు తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేస్తున్నప్పటికీ, రైతులు మాత్రం వ్యాపారులు కిలోకు కేవలం రూ.1–రూ.2 మాత్రమే ఇస్తున్నారని ఆందోళన చెందుతున్నారు.

5 /7

ఇతర కూరగాయల్లో చిక్కుడు కిలో రూ.80–రూ.100, పచ్చిమిర్చి రూ.55–రూ.61, బీట్‌రూట్ రూ.50–రూ.60, ఆలుగడ్డ రూ.29–రూ.32, క్యాప్సికం రూ.45–రూ.55, కాకరకాయరూ.55–రూ.60, సొరకాయ రూ.39–రూ.43, బీన్స్ రూ.46–రూ.51, క్యాబేజీ రూ.30–రూ.33, క్యారెట్ రూ.45–రూ.50, వంకాయ రూ.45–రూ.50, బెండకాయ రూ.50–రూ.55, బీరకాయ రూ.50–రూ.60 ఉన్నాయి.

6 /7

ఆకుకూరల ధరలు కూడా వినియోగదారులకు అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. పాలకూర కిలో రూ. 15–రూ.20, పుదీనా రూ.5–రూ.10 కట్ట, కరివేపాకు రూ.5–రూ.10 కట్ట, కొత్తిమీర రూ.20 కట్ట, మెంతికూర కిలో రూ.20, చామకూర కిలో రూ.16–రూ.18కు విక్రయిస్తున్నారు. ఈ వివరాలు తెలుసుకోవడం ద్వారా మీరు మార్కెట్లో ఏయే కూరగాయలు కొనాలో ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటారు. 

7 /7

గమనిక: కూరగాయల ధరలు ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంటాయి. మీ ప్రాంతీయ మార్కెట్, సీజన్ పరిస్థితులు, సరఫరా–డిమాండ్ ఆధారంగా ధరల్లో తేడాలు రావచ్చు. మార్కెట్‌కి వెళ్లే ముందు స్థానిక ధరలను ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.

