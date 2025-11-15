Vegetable Price Today: భయపెడుతున్న బెండకాయ..ఘాటెక్కెస్తున్న మిర్చీ.. వారాంతం సంతకు వెళ్తున్నారా? తాజా కూరగాయల ధరల లిస్ట్ ఇదిగో..!!

Vegetable Price Today: మార్కెట్లో కూరగాయల ధరలు మళ్లీ భగ్గుమంటున్నాయి. గతనెల చివరి వారంతో పోల్చి చూస్తే పలు రకాల ధరలు పెరగడంతో సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రతి కూరలో తప్పనిసరిగా వినియోగించే పచ్చిమిర్చి రేట్లు ఘాటెక్కిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వీకెండ్ మార్కెట్లో కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వీకెండ్ ఉద్యోగులకు సెలవు ఉంటుంది. పిల్లలకు స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో గృహిణులకు కూడా కాస్త సమయం ఉంటుంది. వీరంతా ఏ పనులున్నా ఈ రెండు రోజుల్లోనే పూర్తి చేసుకుంటారు. ఇంట్లోకి కావాల్సిన సరుకులు కొనుగోలు చేస్తారు. అందుకే వీకెండ్స్ లో హైదరాబాద్, విశాఖ, విజయవాడ వంటి నగరాలతోపాటు చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో కూరగాయల సంతలు జరుగుతుంటాయి. ఉద్యోగులు, గృహిణులు వారానికి సరిపడా కూరగాయలను కొనుగోలు చేస్తుంటారు.
మీరు కూడా ఈ వీకెండ్ లో కూరగాయలు కొనాలని మార్కెట్ కు వెళ్తున్నారా. అయితే మార్కెట్ కు వెళ్లే ముందు కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి. దేనిని ఎంత ధరకు కొనాలి, ఎక్కడ తక్కువ రేటు దొరుకుతుందో తెలుసుకోవడానికి ఈ సమాచారం ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా ముందే ధరలు చెక్ చేసుకోవడం ద్వారా అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం టమాటా ధరలు కిలోకు రూ. 30 నుండి రూ.40 వరకు ఉన్నాయి. గతంలో రూ.15–రూ.25 మధ్య ఉండగా ఇప్పుడు కొంత పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో టమాటా ధరలు ఇంకా పెరిగే అవకాశముందని రైతులు, వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
ఉల్లిపాయ ధరలు మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. మార్కెట్లో కిలో రూ.15–రూ.20 మధ్య లభిస్తోంది. వినియోగదారులు తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేస్తున్నప్పటికీ, రైతులు మాత్రం వ్యాపారులు కిలోకు కేవలం రూ.1–రూ.2 మాత్రమే ఇస్తున్నారని ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ఇతర కూరగాయల్లో చిక్కుడు కిలో రూ.80–రూ.100, పచ్చిమిర్చి రూ.55–రూ.61, బీట్రూట్ రూ.50–రూ.60, ఆలుగడ్డ రూ.29–రూ.32, క్యాప్సికం రూ.45–రూ.55, కాకరకాయరూ.55–రూ.60, సొరకాయ రూ.39–రూ.43, బీన్స్ రూ.46–రూ.51, క్యాబేజీ రూ.30–రూ.33, క్యారెట్ రూ.45–రూ.50, వంకాయ రూ.45–రూ.50, బెండకాయ రూ.50–రూ.55, బీరకాయ రూ.50–రూ.60 ఉన్నాయి.
ఆకుకూరల ధరలు కూడా వినియోగదారులకు అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. పాలకూర కిలో రూ. 15–రూ.20, పుదీనా రూ.5–రూ.10 కట్ట, కరివేపాకు రూ.5–రూ.10 కట్ట, కొత్తిమీర రూ.20 కట్ట, మెంతికూర కిలో రూ.20, చామకూర కిలో రూ.16–రూ.18కు విక్రయిస్తున్నారు. ఈ వివరాలు తెలుసుకోవడం ద్వారా మీరు మార్కెట్లో ఏయే కూరగాయలు కొనాలో ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటారు.
గమనిక: కూరగాయల ధరలు ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంటాయి. మీ ప్రాంతీయ మార్కెట్, సీజన్ పరిస్థితులు, సరఫరా–డిమాండ్ ఆధారంగా ధరల్లో తేడాలు రావచ్చు. మార్కెట్కి వెళ్లే ముందు స్థానిక ధరలను ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.