Vegetable Prices Hyderabad: టమాటా కొంటే తడిసిపోవాల్సిందే.. సెంచరీ కొట్టిన అల్లం.. హైదరాబాద్‌లో కూరగాయల ధరల దెబ్బ..!!

Vegetable Prices Hyderabad: బంగారం వెండి కాదు కూరగాయ ధరలు కూడా చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఎండాకాలం మొదలవడంతోపాటు..  గత కొన్ని రోజుల క్రితం అకాల వర్షాలు కురవడం మార్కెట్ కు వెళ్లి కూరగాయలు కొందామనుకున్న వారి జెబుకు చిల్లు పడుతోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కూరగాయలు కొందామంటే సామాన్యులు బెంబేలెత్తి పరిస్థితి నెలకొంది
 భాగ్యనగరంలోని పలు ప్రధాన మార్కెట్లో కూరగాయ ధరలు చూస్తుంటే.. కంగారు పడాల్సిందే. ఆరుగాలం కష్టపడి పనిచేసి పంట పండించిన  అన్నదాతకు అకాల వర్షం తీవ్ర ప్రభావం చూపించింది. అకాల వర్షాలతో పలు ప్రాంతంలో కూరగాయ పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. ముఖ్యంగా బీరకాయ, మిర్చి, టమాట వంటి పంటలు బాగా నష్టపోయాయి. దీంతో మార్కెట్కు సరఫరా చాలా వరకు తగ్గింది. సరఫరా తగ్గితే ధరలు పెరగడం అనేది సహజం.

 అయితే ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది కొన్ని రోజుల క్రితం టమాట ధర 10 రూపాయలకు పడిపోయింది. ఇప్పుడు అదే టమాట డబుల్  అయింది. కిలో రూ. 20 పలుకుతుంది. కొన్ని మార్కెట్లో ఇంకా ఎక్కువగా అమ్మడవుతుంది. సరఫరా తగ్గడం డిమాండ్ పెరగడం వల్ల టమాటా ధరలకు మళ్ళీ రెక్కలు వచ్చాయి. అయితే హైదరాబాదు రైతు బజార్లో కూరగాయ ధరలు భారీగానే పెరిగాయి. కిలో టమాటా సుమారు 23 రూపాయలు ఉండగా.. వంకాయ 18 రూపాయలు బెండకాయ 35 రూపాయలు పచ్చిమిర్చి 20 రూపాయల వరకు ఉంది. బీన్స్ ధర 60 రూపాయలు, క్యారెట్ ధర 23, గోబీ 25 రూపాయలు పలుకుతుంది.

 అయితే అల్లం వెల్లుల్లి మాత్రం డబుల్ సెంచరీ కొట్టేందుకు దగ్గరలో ఉంది. అల్లం ధర ఏకంగా 100 రూపాయలు పలుకుతుంటే.. వెల్లుల్లి ధర మాత్రం 200 రూపాయల వరకు చేరుకుంది.

 తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లోనే కాదు గుంటూరు, విజయవాడలోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. గుంటూరు రైతు బజార్లో ధరలు భారీగా పెరిగాయి. టమాటా 22 రూపాయలు, వంకాయ 20 రూపాయలు, బెండకాయ 20 రూపాయలు, పచ్చిమిర్చి 24 రూపాయలు పలుకుతుంది.

 అటు విజయవాడ మార్కెట్లో పరిస్థితి ఇంకాస్త భిన్నంగా ఉంది. అక్కడ టమాటా ఏకంగా 28 రూపాయలకు చేరుకుంది. వంకాయ 26, బీన్స్ 68 రూపాయలకు అమ్ముడు అవుతున్నాయి. కొన్ని కూరగాయలు మాత్రం తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక పంట నష్టం తో పాటు మరికొన్ని అంశాలు కూడా ధరల పెరుగుదలకు కారణమవుతున్నాయని చెప్పాలి.

 కొన్నిచోట్ల వ్యాపారులు కలిసి ధరలు పెంచుతున్నారని ఆరోపణలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. అలాగే ఎండాకాలం కావడంతో ఉత్పత్తి కూడా తగ్గడం ఒక కారణంగా చెప్పాలి. రవాణా ఖర్చులు పెరగడంతో పాటు పలు కారణాలవల్ల ధరలపై ఈ ప్రభావం చూపుతుంది. మొత్తంగా చూస్తే కూరగాయల ధరలు సామాన్యులకు భారంగానే మారుతున్నాయని చెప్పాలి. 

