English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Vegetable Prices Today(November 19): చిక్కుడు చిక్కనంటోంది.. వంకాయ మొండిచేస్తోంది.. అంతకంతకూ పెరుగుతున్న కూరగాయల ధరలు.. !!

Vegetable Prices Today(November 19): చిక్కుడు చిక్కనంటోంది.. వంకాయ మొండిచేస్తోంది.. అంతకంతకూ పెరుగుతున్న కూరగాయల ధరలు.. !!

Vegetable Prices Today(November 19): సాధారణంగా శ్రావణం, కార్తీక మాసాల్లో కూరగాయల ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతుంటాయి. కార్తీక మాసం ఈ గురువారంతో ముగుస్తుంది. అయినప్పటికీ మార్కెట్లో కూరగాయల ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. ఏ కూరగాయ కొందామన్నా రూ. 100 అంటున్నారు. భారీగా పెరిగిపోతున్న కూరగాయల ధరలతో సామాన్యులకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 
1 /5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూరగాయల ధరలు భారీగా పెరిగిపోవడంతో సామాన్యుల జీవితం గండికొట్టినట్లవుతుంది.  మార్కెట్లో ఏ కూరగాయ అడిగినా  రూ.100లే వినిపిస్తోంది. రేట్లు ఇలా ఎగబాకడంతో మధ్యతరగతి, పేదవర్గాలకు కూరగాయలు కొనుగోలు చేయడం పెద్ద సవాలుగా మారింది. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు, వరదలు అతివృష్టి ప్రభావంతో ఉద్యాన పంటలు తీవ్ర నష్టాన్ని చవిచూశాయి. దాంతో సరఫరా తగ్గిపోవడం, డిమాండ్ పెరగడం కలిసి కూరగాయల ధరలను ఆకాశానికెత్తేశాయి.

2 /5

ప్రస్తుతం బీరకాయ, కాకరకాయ, గోబీ, పూల్‌గోబీ, టమాట, వంకాయ, చిక్కుడు, క్యారెట్ ఏది చూసినా కిలో ధర వంద రూపాయల దాటకపోతే ఆశ్చర్యమే అన్నట్లుగా పరిస్థితి మారింది. చిన్న పాడిదైన ఆనిగపుకాయ కూడా ఇంతకుముందెన్నడూ లేనంతగా శతకం దాటింది.   

3 /5

పచ్చిమిర్చి అయితే పేరు చెప్పగానే జనం చెవులు మూసుకునేలా ధరలు మండిపోతున్నాయి. గ్రామాల్లో పనులు తగ్గిపోవడంతో ఆదాయం తగ్గిపోయింది. ఈ పరిస్థితుల్లో చికెన్, మటన్ వంటి నాన్-వెజ్ వస్తువులు సామాన్య ప్రజలకు దూరమవగా, గుడ్డు రేట్లు కూడా ఎగబాకడంతో వినియోగదారులు ఇబ్బందుల్లో పడిపోయారు.

4 /5

 కనీసం కూరగాయలతోను, పప్పులతోనైనా కడుపు నింపుకుందాం  అనుకునే వారికి కూడా మార్కెట్‌లో ధరలు పెద్ద అడ్డుగోడలా మారాయి. రోజువారీ భోజనం కూడా సగం కడుపుకే పరిమితమవుతున్నామని, ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఎలా బతుకుతారో అర్థం కావడం లేదని సాధారణ వర్గాలు బాధపడుతున్నాయి.  

5 /5

అలాంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకుని, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను నియంత్రించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ముఖ్యంగా తమను ప్రజా ప్రభుత్వం అని ప్రకటించే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఈ పెరుగుతున్న ధరలను అరికట్టడానికి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని వినతులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Today rythu Bazar vegetable rates per Kg Hyderabad Vegetable market price today Bowenpally vegetable market price today Gudimalkapur vegetable market Price today in Hyderabad

Next Gallery

Gold -Silver Rate Fall: అంతర్జాతీయలో మార్కెట్లో భారీగా పడిపోతున్న పసిడి ధరలు.. మరో నెలలో తులం రూ. 1లక్షకు దిగవకు వచ్చే అవకాశం..!!