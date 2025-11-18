English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vegetable Prices Today(November 18): కొండెక్కిన కూరగాయ ధరలు.. కొనేదెలా..తినేదెలా.. గుడ్డు ధరతో గుడ్లు తేలేస్తున్నారు..!!

 Vegetable Prices Today(November 18):  కూరగాయల ధరలు చుక్కలకే చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. కార్తీక మాసం చివరికి వచ్చినా కూడా ధరలు ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. మోంధా తుపాన్ ఎఫెక్టుతో రైతుబజార్లతోపాటు బహిరంగ మార్కెట్లోనూ ధరలు భారీగా పెంచేశారు దళారులు. 
 
దళారులు నిర్ణయించిందే ఫైనల్ రేటుగా సాగుతోంది. కార్తీక మాసం ప్రారంభం నుంచి రైతు బజార్ లో కిలో కూరగాయలు రూ.50పైనే ఉన్నాయి.  బహిరంగ మార్కెట్లో కాస్త ఎక్కువగా ఉండేవి. కానీ రైతు బజారులో కూడా ధరలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. దీంతో బయట మార్కెట్లో ఆ ధరలను డబుల్ చేశారు.   

భారీగా పెరుగుతున్న కూరగాయల ధరలు సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలకు అందనంత ఎత్తుకు చేరుకున్నాయి. దినసరి కూలీలు, చిరుద్యోగులు కూరగాయల మార్కెట్ అంటేనే భయపడిపోతున్నారు. మోంథా తుపాన్ వల్ల పంట నష్టం వాటిల్లి దిగుబడులు కొంతమేర తగ్గాయి. దీనికి తోడు భవానీ భక్తులు, అయ్యప్ప మాలాధారులు, కార్తీక మాసంలో మాంసాహారానికి దూరంగా ఉంటారు. దీన్ని ద్రుష్టిలో ఉంచుకుని దళారులు భారీగా ధరలు పెంచుతూ చెలరేగిపోతున్నారు. 

కూరగాయల ధరలు  చూస్తే కిలో వంకాయలు రూ. 80 నుంచి 100  ఉండగా..చిక్కుడు రూ. 100నుంచి రూ. 160, దొండ, బెండకాయ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. రూ. 70, రూ. 80 పలుకుతున్నాయి. టమాట ధర రూ. 60 నుంచి 70 పలుకుతోంది. ఒక్కొ మునక్కాయ ధర రూ. 20 పలుకుతోంది.   

బీట్ రూట్ రూ. 80, గోరుచిక్కుడు, రూ. 120, బీరకాయ రూ. 80, క్యారెట్ రూ. 120, క్యాప్సికం రూ. 100, కందగడ్డ రూ. 65, ఫ్రెంచ్ బీన్స్ రూ. 120 పలుకుతున్నాయి. 

అయితే మార్కెట్లో కూరగాయల ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నప్పటికీ  కూరగాయలు పండిస్తున్న రైతన్నకు మాత్రం న్యాయం దక్కడం లేదు. వారి దగ్గర నుంచి తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి దళారులు అధిక ధరలకు మార్కెట్లోకి తరలిస్తున్నారు. దీంతో దళారులు, హోల్ సేల్ వ్యాపారులు లాభపడుతున్నారు. 

కోడి గుడ్డు ధర కొండెక్కి కూర్చొంది. ఒక గుడ్డు రూ. 8 పలుకుతోంది. కోడి గుడ్డు తినాలంటేనే ప్రజలు గుడ్లు తేలేస్తున్నారు. ఏం కొనాలి.. ఏం తినాలి అనే సందిగ్ధంలో ఉన్నారు. 

Vegetable Prices Andhra Pradesh Telangana Hyderabad Vegetable Prices Today huge increase vegetable prices Vegetable prices today november 18 in india

