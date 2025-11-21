Vegetable Prices Today(November 21): ఆకుకూరలు కొనలేము.. కాయకూరలు ముట్టలేము.. భగ్గమంటున్న ధరలు.. కూరగాయలతో పోటీ పడితున్న గుడ్డు ధర..!!

Vegetable Prices Today(November 21): తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూరగాయల ధరలు ఆకాశనంటుతున్నాయి. తాజాగా ఏ కూరగాయ కొందామన్నా కిలోకు రూ. 100–120 పలుకుతున్నాయి. సామాన్య, మధ్య తరగతి కుటుంబాల డెయిలీ బడ్జెట్కి ఈ ధరలు భారీ మాయంగా మారింది. నెలరోజులుగా వంకాయ ధర రూ. 80కిపైగానే పలుకుతోంది. క్యారెట్, పచ్చిమిర్చి, బీరకాయ, కాకరకాయ కొండెక్కాయి..దిగడం లేదు.
రైతు బజార్ వినియోగదారులు రూ. 500 తీసుకెళ్తే చిన్న సంచి కూడా నిండటం లేదని వాపోతున్నారు. క్యాలీఫ్లవర్, దొండకాయ, చిక్కుడుకాయ, గోరుచిక్కుడ, బీట్ రూట్ రూ. 60కి తక్కువగా లేదు. ములక్కాడలు అయితే కిలో 120 పలుకుతున్నాయి. కిలో టమాట ధర 10 నుంచి రూ. 40కి చేరుకుంది.
మండల కేంద్రాల నుంచి ప్రతి రోజూ టన్నుల కొద్దీ కూరగాయలు సిటీ మార్కెట్లకు వస్తుంటాయి. అయితే మొంథా తుఫాన్ ఎఫెక్టుతో సరఫరా తగ్గింది. బీర, పాలకూర, బెండ సాగు చేశారు. కానీ అప్పుడు వర్షాలు.. ఇప్పుడు చలి కారణంగా పాలకూర పెరగడం లేదని చెబుతున్నారు. బెండకాయకు తెగుళ్లు సోకడంతో పెట్టుబడి కూడా రాలేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అయితే సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ లో నెలలో కురిసిన భారీ వర్షాలు ధరల పెరుగుదలకు కారణం అయ్యాయని చెబుతున్నారు. వర్షాలు తగ్గాయని రైతులు ఊపిరి పీల్చుకుంటే.. ఇప్పుడు చలి తీవ్రత పెరిగి వారిని మరింత చతికిలా పడేసింది. కొన్ని చోట్ల విత్తనాలే నేలలో వేస్తే మొలకెత్తడం లేదు. మరికొన్ని చోట్లు మొలకెత్తినా పెరగడం లేదని చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో టమోటా కిలో ₹35, వంకాయ ₹45, బెండకాయ ₹55, పచ్చిమిర్చి ₹40, బజ్జి మిర్చి ₹50, కాకరకాయ ₹45, బీరకాయ ₹45, క్యాబేజీ ₹23 కు లభిస్తోంది. అలాగే బీన్స్ ₹35, క్యారెట్ ₹60, గోబీ పువ్వు ₹30, దొండకాయ ₹60, చిక్కుడు కాయ ₹60, గోరు చిక్కుడు ₹60, బీట్రూట్ ₹35, క్యాప్సికం ₹55, ఆలుగడ్డ ₹27, కీర ₹20 వద్ద అమ్మకాలలో ఉన్నాయి. రోజువారీ అవసరమైన దాదాపు ప్రతి కూరగాయ ధరలోనూ ఈ పెరుగుదల కనిపించడంతో మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఖర్చులను సర్దుబాటు చేసుకోవడంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఇక కూరగాయల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ఈ సమయంలో సాధారణ కుటుంబాలపై భారం మరింత పెరిగింది. ఇంతలో కోడిగుడ్డు కూడా ధరల పరంగా కొత్త రికార్డులకు చేరింది. కూరగాయలు ఇంత ఖరీదైతే కనీసం గుడ్డు అయినా చవకగా దొరకాలని వినియోగదారులు అనుకున్నా… పరిస్థితి పూర్తిగా తారుమారైంది. గత నెలలో ఒక్క గుడ్డు ధర రూ.5–6 మధ్య ఉండగా, ఇప్పుడు రూ.7–8 వరకు వెళ్లింది. డజను గుడ్లు దాదాపు రూ.100 వద్దకు చేరుకోవడంతో చాలా మంది కొనడానికి ముందే రెండుసార్లు ఆలోచించే పరిస్థితి.
ప్రస్తుతం కార్తీక మాసం ఉపవాసాలు, అయ్యప్ప దీక్షల కారణంగా గుడ్ల వినియోగం తగ్గే కాలం అయినప్పటికీ, సరఫరా తగ్గిపోవడం వల్ల ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు అక్టోబరుతో పోలిస్తే చికెన్ ధరలు రూ.20 నుంచి రూ.40 వరకు తగ్గినా… గుడ్డు ధర మాత్రం తగ్గే సూచనలు కనపడడం లేదు. మాంసం తగ్గి, గుడ్లు పెరగడం వినియోగదారులకు అర్ధంకాని పరిస్థితిగా మారింది.
కూరగాయలు, గుడ్లు రెండింటి ధరలు ఇలా భారమవడంతో మధ్యతరగతి, సామాన్య వర్గాల కుటుంబాలు ఖర్చులను ఎలా మేనేజ్ చేయాలో తల పట్టుకుంటున్నాయి. ధరలు ఇంకా పెరిగితే రోజువారీ ఖర్చులు మరింత భారమయ్యే అవకాశం ఉందని పలువురు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.