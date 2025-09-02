English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vegetarian Omelette: వెజిటేరియన్ ఆమ్లెట్.. అన్నంలో నంచుకోవడానికి భలేగా ఉంటుంది..

Veg Omelette Recipe: మీరు అస్సలు నాన్ వెజ్ తినరా.. లేదు అంటే వారంలో కొద్ది రోజులు మాత్రమే నాన్ వెజ్ తినకుండా ఉంటారా. ఈ రెండు రకాల్లో మీరు ఏ రకంగా చెందిన వాళ్లయినా సరే.. ఈ వెజిటేరియన్ ఆమ్లెట్ ట్రై చేయండి.. ఎంతో రుచికరంగా.. ఆరోగ్యకరంగా కూడా ఉంటుంది.
మీరు ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అయితే.. ఈ ప్యూర్ వెజ్ ఆమ్లెట్ ట్రై చేయండి.. అన్నంలో నంచుకోవడానికి కూడా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. 

శనగపిండి: ఒక కప్పు  తరిగిన ఎర్రగడ్డ ఒకటి,  చిన్నగా తరుగుకున్న రెండు పచ్చిమిరపకాయలు,  కొద్దిగా ఉప్పు, కొద్దిగా మిరప్పొడి 

ముందుగా సెనగపిండిలో నీళ్లు పోసుకుంటూ.. గడ్డ కట్టకుండా కోరి గుడ్డు మిశ్రమం లాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. అందులోనే కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మరోసారి కలపాలి.   

ఇక పాన్లో నూనె పోసుకుని.. ఆనియన్స్ బాగా వేయించుకొని.. ఆ ఆనియన్స్ ని.. శనగపిండి మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి. 

ఇక అందులోనే తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని పాన్ పైన నూనె పోసి దానిపైన ఆమ్లెట్ లాగా వేయాలి. చివరిగా పైన మిరప్పొడి చల్లుకొని తింటే.. ఎంతో రుచికరమైన వెజిటేరియన్ ఆమ్లెట్ సిద్ధం.

