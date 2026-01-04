Venezuela Currency VS Indian Rupee: మీరు ఇండియా నుంచి 10,000 రూపాయలతో వెనిజులాకు వెళితే, అక్కడ మీకు ఎంత లభిస్తుంది? లాభమా? నష్టమా?

Venezuela Currency VS Indian Rupee: వెనిజులా.. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు నిల్వలు ఉన్న దేశం..ఇప్పుడు తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయింది. అమెరికా సైనిక చర్యలు, మదురో అరెస్టుతో వెనిజులాలో రాజకీయ అనిశ్చితి నెలకొంది. అధిక ద్రవ్యోల్బణంతో బొలివర్ విలువ భారీగా క్షీణించింది. భారత 10,000 రూపాయలకు 32,000 బొలివర్లు లభించినా కొనుగోలు శక్తి భారీగా తగ్గింది.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ముడి చమురు నిల్వలు ఉన్న దేశంగా వెనిజులా గుర్తింపు పొందింది. అపారమైన సహజ వనరులు ఉన్న ఈ దేశం వాస్తవానికి ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్న దేశాల్లో ఒకటిగా మారాల్సింది. కానీ వాస్తవ పరిస్థితి మాత్రం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. ప్రస్తుతం వెనిజులా తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయి, కరెన్సీ విలువ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని స్థాయికి పడిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా తాజాగా చేపట్టిన సైనిక చర్యలు, అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో అరెస్టు దేశంలో అనిశ్చితిని మరింత పెంచాయి.
కేవలం 30 నిమిషాల్లో మారిన పాలన: అమెరికా సైన్యం అత్యంత రహస్యంగా, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో వెనిజులాపై దాడి చేసింది. ఈ ఆపరేషన్కు గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించడంతో కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోతో పాటు ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోర్స్ను అదుపులోకి తీసుకుంది. ఈ ఘటనతో వెనిజులాలో రాజకీయ గందరగోళం నెలకొంది. కానీ ఈ పరిణామాల మధ్య ప్రజల మనస్సులో ఒకే ప్రశ్న తిరుగుతోంది. చమురు సంపద ఉన్న దేశం ఎందుకు ఇంత దారుణ పరిస్థితికి చేరుకుంది?
చమురు బావులు నిండాయి… ప్రజల జేబులు ఖాళీ: వెనిజులా ఆర్థిక కథ ఒక పెద్ద విరుద్ధతగాఉంది. ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా సుమారు 300 బిలియన్ బ్యారెళ్లకు పైగా ముడి చమురు నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ, పేలవమైన ఆర్థిక విధానాలు, అవినీతి, ప్రభుత్వ నియంత్రణలు, అలాగే అమెరికా సహా పాశ్చాత్య దేశాల ఆంక్షలు దేశాన్ని క్రమంగా కుంగదీశాయి. పరిస్థితి ఇంత తీవ్రమై 2017లో వెనిజులా అధికారికంగా దివాలా స్థితికి చేరింది.
ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రణ తప్పడంతో రోజువారీ అవసరాలకే ప్రజలు నోట్ల సంచులు మోసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఒకప్పుడు విలువైన వెనిజులా కరెన్సీ బొలివర్ (VES) అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దాదాపు విలువ లేకుండా మారింది. విదేశీ పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం కోల్పోవడం ఈ పతనాన్ని మరింత వేగవంతం చేసింది.
వెనిజులాలో భారత 10,000 రూపాయల విలువ ఎంత? భారత్ – వెనిజులా మధ్య చమురు వాణిజ్యం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. 2024లో భారత్ సుమారు 22 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురును వెనిజులా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారతీయులకు అక్కడి కరెన్సీ విలువపై ఆసక్తి పెరిగింది.
2025 నాటికి ఉన్న మారకపు రేట్ల ప్రకారం, 1 భారతీయ రూపాయి ≈ 3.2 వెనిజులా బొలివర్లు. అంటే మీరు 10,000 రూపాయలను వెనిజులాకు తీసుకెళ్తే, మార్పిడిపై సుమారు 32,000 నుంచి 32,500 బొలివర్లు మీ చేతిలోకి వస్తాయి. నోట్ల సంఖ్య ఎక్కువగా కనిపించినా, వాస్తవ కొనుగోలు శక్తి మాత్రం చాలా తక్కువ. అక్కడి ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ఈ మొత్తం రోజువారీ అవసరాలకు కూడా సరిపోని పరిస్థితి నెలకొంది.
వెనిజులా కథ సహజ వనరులు మాత్రమే దేశాన్ని ధనికంగా చేయలేవని చెప్పే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అని చెప్పాలి. సరైన ఆర్థిక విధానాలు, రాజకీయ స్థిరత్వం, అంతర్జాతీయ విశ్వాసం లేకపోతే చమురు సంపద ఉన్నా ప్రజలు పేదరికంలోనే మగ్గాల్సి వస్తుంది. తాజా రాజకీయ పరిణామాలతో దేశ భవిష్యత్తు ఎటు మలుపు తిరుగుతుందో చూడాల్సిందే.