Gold Price Venezuela: వెనిజులాలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఎంతో తెలుసా? పాలు, రొట్టె లాగా గోల్డ్ చౌకగా లభిస్తుందా..?

Venezuela Gold Price: ప్రపంచంలో బంగారం అంటే సంపదకు.. భద్రతకు.. విలువకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ఏ దేశంలో చూసినా బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతూనే ఉన్నాయి. కానీ ఒక దేశంలో మాత్రం బంగారం విలువ వినగానే ఎవరికైనా షాక్ అవ్వాల్సిందే. ఆ దేశమే వెనిజులా. అక్కడ 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర… మన దగ్గర ఒక కప్పు టీ లేదా కాఫీ ధర కంటే కూడా తక్కువగా ఉంటుందని చెబితే నమ్మగలరా? ఇది విన్నప్పుడు ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా, వెనిజులాలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితి ఇదే నిజాన్ని చెబుతోంది.
భారతదేశంలో బంగారం ధరలు రోజుకో కొత్త రికార్డును సృష్టిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాము ధర దాదాపు 13,800 రూపాయల వరకు చేరింది. కానీ అదే బంగారం వెనిజులాలో మాత్రం భారత కరెన్సీలో లెక్కిస్తే కేవలం 180 నుంచి 200 రూపాయల మధ్యే లభిస్తోంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం అయితే మరింత తక్కువ ధరకు, దాదాపు 160 రూపాయలకే దొరుకుతుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అంటే మన దగ్గర ఒక కప్పు టీ, పాలు లేదా బ్రెడ్ కొనేంత డబ్బుతో అక్కడ బంగారం గ్రాము కొనేయొచ్చు. ఇది వింటే నిజంగా షాక్ కాక మానరు.
అయితే ఇంత విలువైన లోహం అక్కడ ఇంత చౌకగా ఎందుకు దొరుకుతోంది? వెనిజులా ఆర్థికంగా చాలా బలమైన దేశమా అంటే కాదు. అసలు సమస్య అక్కడి కరెన్సీ అయిన బొలివర్. వెనిజులా బొలివర్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలహీనమైన కరెన్సీలలో ఒకటిగా మారిపోయింది. సంవత్సరాల తరబడి కొనసాగిన తీవ్ర ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక సంక్షోభం, రాజకీయ అస్తిరత కారణంగా అక్కడ కరెన్సీ విలువ పూర్తిగా కుప్పకూలిపోయింది. దాంతో బంగారం ధర కూడా స్థానిక కరెన్సీలో అతి తక్కువగా కనిపిస్తోంది.
ఇంకొక ప్రధాన కారణం వెనిజులా ప్రభుత్వం గతంలో భారీగా బంగారాన్ని విక్రయించడం. అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో పాలనలో దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని నిలబెట్టేందుకు విదేశాలకు పెద్ద మొత్తంలో బంగారాన్ని ఎగుమతి చేసినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. 2013 నుంచి 2016 మధ్యకాలంలోనే దాదాపు 113 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారం స్విట్జర్లాండ్కు తరలించారని సమాచారం. అప్పుల చెల్లింపులు, దిగుమతుల కోసం ప్రభుత్వం బంగారు నిల్వలను వినియోగించుకోవడంతో అధికారిక బంగారు నిల్వలు క్రమంగా తగ్గిపోయాయి. 2024 నాటికి వెనిజులా వద్ద కేవలం 160 టన్నుల చుట్టూ మాత్రమే బంగారం మిగిలి ఉందని అంచనా.
అయితే ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే.. వెనిజులా వనరుల పరంగా అసలు పేద దేశం కాదు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ముడి చమురు నిల్వలు ఈ దేశంలోనే ఉన్నాయి. అంతేకాదు, ఒరినోకో మైనింగ్ ఆర్క్ ప్రాంతంలో వేల టన్నుల బంగారం, ఇతర ఖనిజాలు భూగర్భంలో ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ అవినీతి, తప్పు విధానాలు, సమర్థవంతమైన పాలన లేకపోవడం వల్ల ఈ వనరులన్నీ ప్రజల జీవితాల్లో ఉపయోగపడలేకపోతున్నాయి.
అందుకే వెనిజులాలో బంగారం ధరలు ఎంత చౌకగా ఉన్నా, అక్కడి సాధారణ ప్రజల జీవితం మాత్రం తీవ్ర కష్టాల్లోనే ఉంది. బంగారం గ్రాము కొనగలిగినా, రోజువారీ అవసరాల కోసం పోరాడాల్సిన పరిస్థితి అక్కడ నెలకొంది. ఇదే వెనిజులా వాస్తవం – సంపద ఉన్నా, వ్యవస్థ కూలిపోతే ప్రజలకు ఆ సంపద ఉపయోగపడదని చెప్పే జీవంత ఉదాహరణ ఇది.