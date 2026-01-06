English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Venezuela Interim President: సత్యసాయి..నీకు సాటిలేరయ్యా..! వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా బాబా భక్తురాలు..!!

Venezuela Interim President: సత్యసాయి..నీకు సాటిలేరయ్యా..! వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా బాబా భక్తురాలు..!!

Delcy Rodriguez Sai Baba devotee: వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో అరెస్ట్ తర్వాత, సుప్రీంకోర్టు డిల్సీ రోడ్రిగ్స్‌ను తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా నియమించింది. ఉపాధ్యక్షురాలిగా సేవలందించిన ఆమె, శ్రీ సత్యసాయి బాబా భక్తురాలిగా పుట్టపర్తిని పలుమార్లు దర్శించడం హాట్ టాపిగ్గా మారింది. 
వెనెజువెలాలో చోటుచేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలు అంతర్జాతీయంగా ఆసక్తిని రేపుతున్నాయి. దేశాధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అమెరికా అరెస్ట్ చేసి న్యూయార్క్‌కు తరలించిన నేపథ్యంలో.. వెనెజువెలా సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మదురో స్థానంలో తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా డిల్సీ రోడ్రిగ్స్‌ను నియమిస్తూ కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇప్పటివరకు ఉపాధ్యక్షురాలిగా పనిచేసిన డిల్సీ రోడ్రిగ్స్, ఇప్పుడు దేశ పాలన బాధ్యతలు చేపట్టడం రాజకీయంగా కీలక మలుపుగా భావిస్తున్నారు.

డిల్సీ రోడ్రిగ్స్ వెనెజువెలా రాజకీయాల్లో అనుభవజ్ఞురాలు. మదురో ప్రభుత్వంలో ఆమె కీలక పాత్ర పోషించారు. విదేశాంగ విధానం నుంచి అంతర్గత పరిపాలన వరకు అనేక అంశాల్లో ఆమె చురుకైన నిర్ణయాలతో గుర్తింపు పొందారు. అయితే ఇప్పుడు ఆమె పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరో కారణంతోనూ చర్చకు వచ్చింది. తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన డిల్సీ రోడ్రిగ్స్ ప్రముఖ భారతీయ ఆధ్యాత్మిక గురువు శ్రీ సత్యసాయి బాబా భక్తురాలు కావడం విశేషంగా మారింది.

ఉపాధ్యక్షురాలిగా ఉన్న సమయంలోనే డిల్సీ రోడ్రిగ్స్ పలుమార్లు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పుట్టపర్తి శ్రీ సత్యసాయి బాబా ఆశ్రమాన్ని సందర్శించారు. సాయికుల్వంత్ మందిరంలో ఉన్న బాబా మహాసమాధిని దర్శించుకుని ఆమె నివాళులు అర్పించారు.

2023 ఆగస్టులో ఒకసారి, 2024 అక్టోబర్‌లో మరోసారి ఆమె పుట్టపర్తికి రావడం జరిగింది. ఈ సందర్శనలకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

2024 అక్టోబర్ 26న పుట్టపర్తి వచ్చిన సందర్భంగా, డిల్సీ రోడ్రిగ్స్‌తో పాటు భారతదేశంలో వెనెజువెలా రాయబారి కాపయా గొంజాలెజ్ కూడా ఉన్నారు. శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఆర్జే రత్నాకర్ ఆమెకు స్వాగతం పలికారు. ఆశ్రమ పరిసరాలు, సేవా కార్యక్రమాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలను ఆమెకు వివరించారు. బాబా దివ్య సన్నిధిలో గడపడం తనకు ఎంతో మానసిక ప్రశాంతతను ఇచ్చిందని ఆ సమయంలో డిల్సీ రోడ్రిగ్స్ వ్యాఖ్యానించారు.

వెనెజువెలాలో సత్యసాయి బాబాతో పాటు బ్రహ్మ కుమారీలు, రాధాస్వామి వంటి ఆధ్యాత్మిక సంస్థలకు కూడా అనేక మంది అనుచరులు ఉన్నారు. భారతీయ ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాల పట్ల అక్కడి ప్రజల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఇప్పుడు దేశ తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలే భారతీయ ఆధ్యాత్మిక గురువు భక్తురాలిగా ఉండటం, భారత్–వెనెజువెలా మధ్య సాంస్కృతిక అనుబంధాలకు మరో ప్రత్యేకతను తెచ్చిపెట్టిందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

