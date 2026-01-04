Venezuela Petrol Price: ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ముడి చమురు నిల్వలు ఉన్న దేశాల్లో వెనిజులా అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. సౌదీ అరేబియాను మించిన స్థాయిలో ఇక్కడ చమురు నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ, దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి మాత్రం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. ఒకప్పుడు లాటిన్ అమెరికాలోనే అత్యంత సంపన్న దేశంగా గుర్తింపు పొందిన వెనిజులా, గత పదేళ్లలో తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంది.
ఈ కాలంలోనే దేశ జీడీపీ దాదాపు 80 శాతం వరకు క్షీణించింది. తాజాగా అమెరికా సైనిక చర్యల నేపథ్యంలో అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో అరెస్టు కావడంతో అక్కడ రాజకీయ అనిశ్చితి మరింత పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో వెనిజులాలో పెట్రోల్ ధరలు ఎంత తక్కువగా ఉంటాయో తెలుసుకోవడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
వెనిజులాలో ప్రభుత్వ సబ్సిడీ కింద లభించే పెట్రోల్ ధరలు ప్రపంచంలోనే అతి తక్కువగా ఉన్నాయి. లీటరుకు కేవలం 0.01 డాలర్ల నుంచి 0.035 డాలర్ల వరకు మాత్రమే ధర ఉంటుంది. భారత కరెన్సీలో చూస్తే ఇది లీటరుకు దాదాపు రూ.1 నుంచి రూ.3 మధ్యనే ఉంటుంది. ఇంత తక్కువ ధరలకు కారణం అక్కడి ప్రభుత్వం దశాబ్దాలుగా ఇంధనంపై భారీ సబ్సిడీలు ఇవ్వడమే. పెట్రోల్ను ఒక సాధారణ వాణిజ్య వస్తువుగా కాకుండా, ప్రజలకు ఇవ్వాల్సిన హక్కుగా వెనిజులా ప్రభుత్వాలు భావించాయి.
ద్రవ్యోల్బణం విపరీతంగా పెరిగినా కూడా పెట్రోల్ ధరలను పెంచకుండా సంవత్సరాల తరబడి అదే స్థాయిలో కొనసాగించారు. దీని ఫలితంగా, 35 నుంచి 50 లీటర్ల సామర్థ్యం ఉన్న ఒక సాధారణ కారు ట్యాంక్ను నింపడానికి అక్కడి ప్రజలకు రూ.50 నుంచి రూ.150 వరకు మాత్రమే ఖర్చవుతుంది. చాలా దేశాల్లో ఒక గంట పార్కింగ్ ఫీజు కూడా ఈ మొత్తాన్ని మించిపోతుంది.
అయితే వెనిజులాలో రెండు రకాల ఇంధన వ్యవస్థ అమల్లో ఉంది. ఒకటి ప్రభుత్వ సబ్సిడీతో లభించే పెట్రోల్ కాగా, మరొకటి సబ్సిడీ లేని ప్రీమియం పెట్రోల్. ఈ ప్రీమియం ఇంధనం ధర ప్రపంచ మార్కెట్ ధరలకు దగ్గరగా ఉంటుంది. లీటరుకు సుమారు రూ.42 వరకు ఈ ఇంధనం విక్రయించబడుతోంది. సబ్సిడీ లేని పెట్రోల్తో ట్యాంక్ నింపితే ఒక కారుకు దాదాపు 20 నుంచి 25 డాలర్లు ఖర్చవుతుంది. వెనిజులా ప్రజల ఆదాయాలతో పోల్చితే ఇది ఖరీదైనదే అయినా, ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే ఇప్పటికీ తక్కువగానే చెప్పవచ్చు.
ఇంత చౌకైన పెట్రోల్నే వెనిజులా ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనానికి ఒక ప్రధాన కారణంగా నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. భారీ సబ్సిడీలు ప్రభుత్వ ఖజానాను ఖాళీ చేశాయి. ఇంధనం పొరుగు దేశాలకు అక్రమంగా తరలిపోవడానికి ఇది మార్గం వేసింది. అంతేకాదు, ఇంధనాన్ని పొదుపుగా వినియోగించాలనే ప్రోత్సాహం కూడా లేకుండా పోయింది. ఫలితంగా దేశంలో ఆహారం, మందులు, ఉద్యోగాలు కొరతకు గురయ్యాయి. ఈ పరిస్థితుల కారణంగా లక్షలాది మంది వెనిజులా పౌరులు దేశం విడిచి వెళ్లాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది.