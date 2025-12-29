Venkatesh Net Worth: 65 ఏళ్ల వయసులో వెంకటేష్ కి ఉన్న ఆస్తుల వివరాలు ఎంతో తెలుసా..!

Victory Venkatesh Net Worth : టాలీవుడ్లో ఫ్యామిలీ హీరోగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వెంకటేష్.. 65 ఏళ్ల వయసులో..సినిమా విజయాలతోనే కాదు.. తనకి ఉన్న ఆస్తులతో కూడా అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. ఆయన సంపాదన, పెట్టుబడులు.. జీవన శైలి ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
టాలీవుడ్లో నాలుగు దశాబ్దాలుగా స్టార్ హీరోగా కొనసాగుతూ..ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించుకున్న సీనియర్ హీరో వెంకటేష్. ఫ్యామిలీ కథలతో పాటు ప్రయోగాత్మక సినిమాలు చేస్తూ.. తరతరాలగా.. ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఆయన..నటుడిగానే కాకుండా విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తగానూ కూడా గుర్తింపు పొందారు. ఇటీవల ఆయన ఆస్తుల విలువపై జరుగుతున్న చర్చలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
వెంకటేష్ సినీ రంగంలోకి దగ్గుబాటి కుటుంబ వారసుడిగా అడుగుపెట్టినా.. తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ను నిర్మించుకున్నారు. కుటుంబ ప్రేక్షకులు ఆయనను తమ ఇంటి వ్యక్తిలా భావిస్తారు. ఇప్పటికే 80కి పైగా సినిమాల్లో నటించిన వెంకీకి సక్సెస్ రేట్ చాలా ఎక్కువ. కెరీర్ మొదట్లోనే హిట్స్ అందుకోవడంతో ఆయన ఆదాయం వేగంగా పెరిగింది. సినిమాల ద్వారా వచ్చే రెమ్యునరేషన్తో పాటు, నిర్మాతగా, డిస్ట్రిబ్యూటర్గా కూడా ఆయన కుటుంబం బలమైన స్థితిలో ఉంది.
వెంకటేష్ కి హైదరాబాద్లో.. ఉన్న భారీ నివాసం చాలామందిని ఆకట్టుకుంటుంది. కొండపై నిర్మించిన ఆ ఇంటి.. విలువ కోట్లలో ఉంటుందని అంచనా. అంతేకాదు, రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో కూడా ఆయన పెట్టుబడులు పెట్టినట్టు సమాచారం. నగరంతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ భూములు, కమర్షియల్ ప్రాపర్టీలు ఉన్నాయని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
సినిమాల ఆదాయాన్ని ఖాళీగా వదలకుండా, సురేష్ బాబు సలహాలతో బిజినెస్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వెంకీ ప్రత్యేకత. స్టూడియోలు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థలు, ఇతర వ్యాపారాల ద్వారా కూడా ఆయనకు స్థిరమైన ఆదాయం వస్తోంది.
అధికారిక లెక్కలు బయటకు రాకపోయినా.. దగ్గుబాటి కుటుంబానికి ఏకంగా 2500 కోట్ల వరకు ఆస్తి ఉంది అని.. అందులో దాదాపు 300 కోట్ల వరకు వెంకటేష్ ఆస్తి కూడా ఉంది అని సమాచారం. అయితే ఎంత సంపద ఉన్నా, సాదాసీదా జీవితం, క్రమశిక్షణే వెంకటేష్ను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి.