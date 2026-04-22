Venkatesh Recent movies Total Collections: ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సహా వెంకటేష్ రీసెంట్ 5 మూవీస్ టోటల్ కలెక్షన్స్..

Venkatesh Recent movies Total Collections: టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోల్లో వెంకటేష్ ట్రాక్ రికార్డు మాములుగా లేదు. తొలి రూ. 200, రూ. 300  కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించిన సీనియర్ హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. గతేడాది విడుదలైన ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ నుంచి ఎఫ్ 2 వరకు వెంకటేష్ రీసెంట్ మూవీస్ టోటల్ కలెక్షన్స్..
సంక్రాంతికి వస్తున్నాం.. వెంకటేష్, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన మూడో చిత్రం ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 40 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. అంతేకాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 158.7 కోట్ల షేర్ (రూ.300 కోట్ల గ్రాస్)వసూళ్లను రాబట్టింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 117 కోట్ల లాభాలను తీసుకొచ్చి బ్లాక్ బస్టర్ గా బాప్ గా నిలిచింది. 

సైంధవ్ .. వెంకటేష్ హీరోగా శైలేష్ కొలను దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సైంధవ్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 25 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 26 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ.10.35 కోట్ల షేర్ (రూ.19.15 కోట్ల గ్రాస్)వసూళ్లను రాబట్టి బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. 

F3.. ఎఫ్ 2 మూవీకి సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఎఫ్ 3’. అనిల్ రావిపూడి రొడ్డ కామెడీతో తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 55 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఓవరాల్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 56.91 కోట్ల షేర్ (రూ.100 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టి కేవలం హిట్ అనిపించుకుంది. 

వెంకీ మామ.. వెంకటేష్  తన మేనల్లుడు నాగ చైతన్యతో కలిసి నటించిన చిత్రం ‘వెంకీ మామ’. బాబీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 33 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 34 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా రూ. 40 కోట్ల షేర్ (రూ.70 కోట్ల గ్రాస్)వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా రూ.6 కోట్లకు పైగా లాభాలను తీసుకొచ్చింది. 

F2-- వెంకటేష్, అనిల్ రావిపూడి కలయికలో వచ్చిన తొలి చిత్రం ‘ఎఫ్ 2’ . వరుణ్ తేజ్ మరో హీరోగా నటించాడు. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 43 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఓవరాల్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.84.51 కోట్ల షేర్ (రూ.128 కోట్ల గ్రాస్)రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా చేసిన బిజినెస్ లో డబుల్ లాభాలు తీసుకొచ్చింది. 

ఇక వెంకటేష్ నటించిన ‘గురు’ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 18.6 కోట్ల షేర్, బాబు బంగారం.. రూ. 28 కోట్ల షేర్, దృశ్యం.. రూ. 20 కోట్ల షేర్, షాడో..రూ. 10.25 కోట్ల షేర్ , బాడీ గార్డ్.. రూ.17.5 కోట్ల షేర్ రాబట్టాయి. ఇక వెంకటేష్ గత చిత్రాల యావరేజ్ కలిపితే..రూ.350 కోట్ల షేర్ అవువుంది. ఒక్కో చిత్రం యావరేజ్ గా లెక్కేస్తే రూ. 70 కోట్ల షేర్ రాబట్టినట్టు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. 

Nagarjuna Recent Movies Total Collections: నాగార్జున రీసెంట్ మూవీస్ టోటల్ కలెక్షన్స్..