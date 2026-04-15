Bruhaspati Shukrudu Effect On Zodiac: శుక్రుడు, దేవగురు బృహస్పతి గ్రహాలు 60 డిగ్రీల కోణంలోకి వచ్చాయి. దీని కారణంగా ఆయా రాశులవారికి ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
Venus Jupiter Effect On Zodiac: గ్రహాల గమనంలో వచ్చే మార్పులు మానవ జీవితాలపై ఎంత ప్రభావాన్ని చూపుతుందో మనకు తెలిసిందే.. తాజాగా దేవగురువు బృహస్పతి, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో ఆకాశంలో అరుదైన, శుభప్రదమైన యోగం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. బృహస్పతి, శుక్రుడు ఒకదానికొకటి 60 డిగ్రీల కోణంలో వచ్చాయి.
బృహస్పతి, శుక్రుడు గ్రహాల సంయోగంతో ఏప్రిల్ 13వ తేదిన ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆయా మూడు రాశులవారికి విపరీతమైన ధనలాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వృత్తిపరమైన జీవితంలో కూడా అనేక మార్పులు వస్తాయి. ఈ సమయంలో అదృష్టం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.
బృహస్పతి, శుక్రుడు గ్రహాల కలయికతో సింహ రాశివారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా అనుకోని ఆర్థిక లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు కూడా వేగంగా పూర్తవుతాయి. దీంతో పాటు కెరీర్ అనుకోని లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాల్లో వస్తున్న లాభాలు కూడా పూర్తిగా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి.
త్రియేకాదశ యోగంతో వృషభ రాశివారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఆఫీసుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. దీంతో పాటు పై అధికారుల నుంచి లాభాలు రావడం కూడా ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబ సంబంధాలు కూడా మరింత మెరుగుపడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
త్రియేకాదశ యోగం ప్రభావంతో ధనుస్సు రాశివారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. దీంతో పాటు వైవాహిక జీవితంలో వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా దాంపత్య జీవితం కూడా అద్బుతంగా ఉంటుంది.
ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం ప్రభావంతో ఉద్యోగాల్లో అద్భుతమైన పదోన్నతులు కూడా లభించబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో తప్పకుండా గౌరవ మర్యాదలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అలాగే వ్యాపారాలు చేసేవారికి సమాజంలో ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది..