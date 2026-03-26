Venus Transit 2026: మార్చిలో శుక్రుని డబుల్ సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. డబ్బే, డబ్బు!

Venus Double Transit 2026: మార్చి 26వ తేదీన శుక్రుడు రెండుసార్లు సంచారం చేశాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు..

Venus Double Transit 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా.. సంపద ఐశ్వర్యం భోగభాగ్యాలకు కారకుడైన శుక్ర గ్రహం మార్చి నెలలో అత్యంత కీలకమైన కదలికలు జరపబోతున్నాడు. ఈ నెల చివరిలో శుక్రుడు డబుల్ సంచారం చేయడం విశేషం.  అంటే శుక్రుడు ఒకే సమయంలో అటు రాశిని.. ఇటు నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. మార్చి 26 ఉదయం 5 గంటల సమయంలో శుక్రుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించాడు.. ఆ తర్వాత అశ్విని నక్షత్రం లోకి సంచారం చేశాడు. 
 
శుక్రుడు డబుల్ సంచారం చేయడం కారణంగా మొత్తం 12 రాశులు ప్రభావితం అవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఐదు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతోందని వారు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోందట. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభించబోతోంది.  

మేషరాశి వారికి శుక్రుడు డబుల్ సంచారం కారణంగా విశేషమైన లాభాలు చేకూరుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితం గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థికంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. కెరీర్ పరంగా కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.  

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్రుడి సంచారం వల్ల సానుకూలమైన ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఆగిపోయిన పనులు ఎంతో వేగవంతంగా పూర్తి అవుతాయి. ఆదాయం కూడా మెరుగుపడడమే కాకుండా.. వీరు ఈ సమయంలో విలాసవంతమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. విదేశీ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి.   

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం వృత్తిపరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త ప్రణాళికలు ఈ సమయంలో విజయవంతమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా మెరుగుపరడమే కాకుండా కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకుంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.   

తులా రాశి వారికి అధిపతి శుక్రుడు.. కాబట్టి శుక్రుడి సంచారం వీరి కెరీర్ పై సానుకూలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా సమాజంలో గౌరవం మర్యాదలు పెరగడమే కాకుండా.. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఎన్నో రకాల సమస్యలు దూరమవుతాయి..  

మీన రాశి వారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. గతంలో పొందాల్సిన ఆర్థిక లాభాలు.. ఇప్పుడు భారీ మొత్తంలో పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా బాగుండబోతోంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు విస్తరించడం వల్ల భారీ లాభాలు కూడా పొందుతారు. వైవాహిక జీవితంలో సంతోషం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.

