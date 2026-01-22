Venus Rising 2026 Effect: ఫిబ్రవరి 1న శుక్రుడు ఉదయించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోంది. అయితే, ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
Venus Rising 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా శుక్రుడిని భౌతిక ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సుకు సూచికగా భావిస్తారు. అలాగే ఈ గ్రహానికి శుభగ్రహంగా కూడా పేరుంది. అలాంటి గ్రహం సంచారం, తిరోగమనం చేస్తే మొత్తం అన్ని రాశులవారిపై ప్రభావం పడుతుంది. సంపద, ఐశ్వర్యం, శ్రేయస్సుతో పాటు ప్రేమకు సూచికగా భావించే ఈ గ్రహం అతి త్వరలోనే మార్పులు చేయబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి.
డిసెంబర్ 31వ తేదిన శుక్రుడు అస్తమించాడు. అయితే, ఫిబ్రవరి 1వ తేదిన మకర రాశిలో ఉదయించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా శుభ సంఘటనలు ప్రారంభమవుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. దీని కారణంగా నాలుగు రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో? వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
శుక్రుడి సంచారంతో మకర రాశివారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా పాత పెట్టుబడుల నుంచి గణనీయమైన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే కొత్త ఉద్యోగాలు కూడా ఈ సమయంలో పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు కూడా లాభసాటిగా మారుతాయి. ఇంట్లో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అన్ని రకాల పాత సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
వృషభ రాశి శుక్రుడు అధిపతిగా వ్యహరిస్తాడు. దీని కారణంగా ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సంపదతో పాటు భారీ మొత్తంలో ఆస్తులు కూడా పొందుతారు. అలాగే భారీ మొత్తంలో డబ్బు కూడా సంపాదిస్తారు. అవివాహితులకు వివాహాలు కూడా జరుగుతాయి. దీంతో పాటు వ్యక్తుత్వ ఆకర్షణ కూడా పెరుగుతుంది.
మిథున రాశివారికి శుక్రుడి కదలికల ఎఫెక్ట్తో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరు ఈ సమయంలో కొత్త ఇళ్లతో పాటు భూములు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు నమ్మకం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.
తులా రాశివారికి శుక్రుడి అద్భుతమైన ప్రభావంతో బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. వీరు ఈ సమయంలో విలాసం అనుభవించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో పాటు వీరికి సంపద కూడా పెరుగుతుంది. ఏదైన పనులు ప్రారంభించాలనుకుంటున్నవారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ప్రతి పనిలో లాభాలు పొందుతారు.