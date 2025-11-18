English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Venus Transit 2025: డిసెంబర్‌లో శుక్రుడి అద్భుత యోగం.. జాక్ పాట్ తో కోటీశ్వరులు కాబోతున్న రాశులు ఇవే..

Venus Transit 2025: డిసెంబర్‌లో శుక్రుడి అద్భుత యోగం.. జాక్ పాట్ తో కోటీశ్వరులు కాబోతున్న రాశులు ఇవే..

Venus Transit 2025: గ్రహాలు నిరంతరం  ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి  ప్రవేశించడం వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతాయి. ఆయా యోగాల వలన కొన్ని రాశుల వారికి అనుకోని లాభాలను కలిగించబోతున్నాయి. తాజాగా డిసెంబర్ లో శుక్రుడు సంచారం వలన ఈ రాశుల వారు రాజుయ్యే యోగాన్ని పొందబోతున్నారు.  

 
1 /7

Venus Transit 2025: జ్యోతిషశాస్త్రంలో, అన్ని గ్రహాలు ఒక నిర్దిష్ట కాలం తర్వాత తాముండు రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి మారుతూ ఉంటాయి. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు అందుకుంటే.. మరొక రాశి వారు కొన్ని అశుభ ఫలితాలను అందుకుంటూ ఉంటారు. ఇది నిత్యం జరిగే ప్రాసెస్. తాజాగా డిసెంబర్ నెలలో అనేక ప్రధాన గ్రహలు తన రాశిని  మార్చుకోబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా శక్తివంతమైన శుక్రుడు డిసెంబర్ నెలలో నాలుగు సార్లు సంచరిస్తాడు. ఈ మార్పు అన్ని రాశులపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి.

2 /7

ఈ శుక్ర సంచారము కొన్ని రాశులలో సానుకూల మార్పులను తీసుకు రాబోతుంది. అంతేకాదు  వారి జీవితాల్లో శాంతి, సంపద, సామరస్యాన్ని తీసుకురాబోతుంది. భిస్తాయి. ప్రేమ, సంపద ,  విలాసాలకు అధిపతి అయిన శుక్రుడు యేడాది చివరి నాటికి నాలుగు సార్లు సంచరించడంతో ఏ రాశులకు అపారమైన అదృష్టం లభించబోతుందో చూద్దాం. 

3 /7

కన్య రాశి.. కన్య రాశి వారు శుక్రుడు రాశి మార్పుతో  అన్ని రంగాలలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించ గలుగుతారు. కుటుంబం నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది, ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. వారు ఇతరులకు అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బును తిరిగి పొందుతారు.  జీవిత భాగస్వామితో వారి సంబంధం సంతోషంగా ఉంటుంది. పనిలో ఉన్నవారికి, ఉన్నతాధికారులు,  సహోద్యోగులతో వారి సంబంధం చాలా బాగుంటుంది. ఈ కాలంలో వారి ఆరోగ్యం సంతృప్తికరంగా ఉండబోతుంది. కోర్టు తీర్పులు అనుకూలంగా ఉండబోతున్నాయి. 

4 /7

మీన రాశి..  శుక్ర సంచారము మీన రాశి వారి సామర్థ్యాన్ని,  ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చాలా రెట్లు పెంచుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ పనిలో బాగా రాణించడానికి తగిన అవకాశాలను పొందుతారు.  సీనియర్ అధికారుల నుండి కూడా మద్దతు పొందుతారు.ఈ కాలం వ్యాపారవేత్తలకు, ముఖ్యంగా భూమి, ఆస్తి లేదా నిర్మాణంలో పనిచేసే వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. మీరు పెద్ద లాభాలను ఆశించవచ్చు. వివిధ ఒప్పందాల నుండి పెద్ద లాభాలను ఆర్జించే ఛాన్సెస్  ఉన్నాయి. ఈ కాలం పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు మంచి కాలం. విజయానికి బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి.

5 /7

మిథున రాశి..  శుక్ర సంచారము వలన  మిథున రాశి వారి జీవితంలో పలు మార్పులకు దోహదం చేయబోతుంది.  ఈ శుక్ర సంచారముతో, సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. మీ కృషికి గొప్ప గుర్తింపు లభించబోతుంది. మీ ప్రయత్నాలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వివిధ పెట్టుబడుల నుండి ఎక్కువ ఆదాయం పొందే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు వివిధ ఒప్పందాల నుండి లాభం పొందవచ్చు. వివాహ జీవితంలో శాంతి , సామరస్యం  ఆనందం వెల్లివిరుస్తాయి. ఈ రాశి వారు తమ జంటతో  నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు. ఈ కాలంలో మీ ఆరోగ్యం మెరుగు అవుతుంది. 

6 /7

తులా రాశి.. శుక్ర సంచారము కారణంగా, గత కొన్నేళ్లుగా అనుభవిస్తున్న కష్టాలు ముగుస్తాయి. కోర్టు కేసులలో తీర్పు వారికి అనుకూలంగా రాబోతుంది.  ప్రయత్నాలు వారికి గొప్ప విజయాన్ని తీసుకురాబోతున్నాయి. తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదంతో, వారు అనేక విజయాలు సాధించగలరు. వివాహ జీవితం ఆనందంతో నిండి ఉంటుంది. వివాహం కాని వారికి ఇప్పుడు తగిన భాగస్వామి దొరుకుతుంది. వారి కష్టానికి ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.  వారు చాలా కాలంగా కలలు కంటున్న వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో వారి ఆరోగ్యం బలంగా ఉంటుంది.

7 /7

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానం, ఇతర మత గ్రంథాలు, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రస్తావించబడిన అంశాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను  ధృవీకరించడం లేదు.   

Venus Transit 2025 Shukra Gochar Shukra Transit Effects Venus Transit Effects Astrology Zodiac signs

Next Gallery

Mahesh Babu: రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన మహేష్ బాబు.. నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా వెళ్లడంతో భారీ జరిమానా.. చివరికి ఏం చేశారంటే..!